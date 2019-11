RAMMET: Skogbrannene som er ute av kontroll i Australia, har nådd Russel Crowes gård. Her er han på «The Loudest Voice»-premieren i New York i juni. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Russell Crowes hjem rammet av skogbrann: Familien evakuert

Hollywoodstjernen har flere hjem i Australia og bekrefter på Twitter at de pågående skogbrannene mandag nådde eiendommen han giftet seg på.

Ifølge New Zealand Herald gjelder dette gården hans i Nana Glen i delstaten New South Wales. Der bor også foreldrene hans på den 400 hektar store eiendommen. Crowe har flere ganger, blant annet til The Guardian, snakket om at han alltid liker å reise hjem til Australia når han er ferdig med filmjobbing utenlands.

På Twitter skriver skuespilleren mandag kveld:

«Jeg er ikke i Australia. Familien min er i trygghet, innkvartert hos venner. Brann rammet stedet mitt sent på dagen i går. Min medfølelse går til alle i dalen.»

Ifølge den newzealandske avisen har fans uttrykt bekymring for eiendommen i Nana Glen i flere dager på Twitter, og Crowe har anbefalt dem å bruke brannvarsel-applikasjonen til brannvesenet i landlige New South Wales, NSW RFS.

En nabo hevdet til australske Seven News at en brannbil skal ha unngått å redde hennes hus for å redde skuespillerens eiendom i stedet, men dette har brannvesenet avvist på det sterkeste.

VIELSE: Ballonger var å se over kapellet på gården på Nana Glen da Crowe giftet seg med Danielle Spencer der i april 2003. Foto: MARK BAKER / REUTERS

– Brannmannskapet er ikke klar over hvem sine hjem de sendes ut til og heller ikke mannskap som kommer luftveien vet hvem som eier eiendommene, sier en talsperson for NSW RFS til Daily Mail Australia.

Siste brannvarsel for Liberation Trail som dekker Nana Glen og nærliggende områder tirsdag morgen australsk tid oppgir at det er flere skogbranner i området som er ute av kontroll, og innbyggerne rådes til å være på vakt og til å evakuere til sikrere områder.

Tidlig mandag erklærte Gladys Berejiklian, førsteminister i New South Wales, unntakstilstand som varer i syv dager. Dette fordi forholdene i områdene rundt storbyen Sydney, Hunter, Illawara og Shoalhaven, var ventet å bli katastrofale.

Crowe er født i New Zealand, men han og familien flyttet til Australia da han bare var fire år gammel. Han har to sønner med ekskona, australske Danielle Spencer, som han var gift med fra 2003 til 2018.

Han skal ifølge The Guardian ha flere eiendommer i Australia, deriblant en bolig i Sydney. I 2015 hevdet han i et intervju med britiske Radio Times at han har søkt om australsk statsborgerskap to ganger, i 2006 og 2013, men at disse ikke er innvilget på grunn av regelendringer.

