TOK FARVEL: Jan Erik og Erik ga hverandre en god klem, før taperen tok turen mot sidekonkurransen «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

Full forvirring etter «Farmen»-tvekamp: – Han ljuger big time

Jan Erik Brodahl mener han hadde en avtale og at han tapte med vilje. – Bare tull, mener Erik Rotihaug.

Nå nettopp







En ny «Farmen»-uke er over og søndag var det Jan Erik Brodahl (61) som røk ut av programmet etter å ha tapt tvekampen i øksekast mot Erik Rotihaug (24). Men ifølge Brodahl, ville han hjem og tapte dermed kampen med vilje.

– Jeg var lei av alt spill og baksnakking og stjeling og favorisering av noen. Og at ingen ville jobbe mer. Så jeg avtalte med Erik i båten til kamp at jeg ville hjem og ville tape med vilje, sier Brodahl:

– Dette tok jeg en avgjørelse om da jeg valgte øks, fordi det er enkelt å tape uten at noen ser det.

Erik Rotihaug, som vant tvekampen, mener det ikke stemmer at de ble enige om at Brodahl skulle tape.

– Det har vært mye styr i etterkant, for Jan Erik har jo gått ut og sagt at han røk ut med vilje. At han ikke ville være der mer og at alt var planlagt mellom meg og ham. Det stemmer ikke, sier han til VG.

les også «Farmen»-ordkrigen fortsetter: – Det føltes som at alle var mot meg

«Farmen»-deltageren mener at hans egen reaksjon på valget av tvekampgren sier det aller meste.

– Jan Erik endrer på utsagnene sine hele tiden, kun for å sette seg selv i et bedre lys. Grunnen til at jeg valgte ham til andrekjempe, var at han har sagt fra dag én at han skulle velge en fysisk gren – at øksekast ikke er en «mannesport». Det var derfor jeg ikke valgte Jens (Ivar Simonsen), fordi Jens sa at han ikke har annet enn øksekast han kan ta meg i.

Sett denne? Erik Sæter tok med seg «Paradise Hotel»-deltager på finalefesten av «Farmen kjendis» i vinter:

Han fortsetter:

– Så velger jeg altså Jan Erik. Han velger øksekast, og jeg blir rett og slett fly forbannet. Det er dumt å bli forbannet, men når han i forkant gir uttrykk for at han er så «mandig» av seg, så skjedde det bare. Når jeg velger én som liksom skal være så mandig, så forventer jeg at han tør å stille opp også.

STILLE FØR STORMEN: Jan Erik Brodahl møtte Erik Rotihaug i øksekast søndag kveld. Den kampen vant Erik. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Tror du på at han tapte med vilje?

– Nei. Han kastet først og bommet. Jeg traff. På kast nummer to har han selvfølgelig lyst til å treffe den blinken. Det som er litt rart er at da jeg skulle velge andrekjempe, kom han bort til meg og sa at hvis jeg valgte Jens, da ville Jan Erik bli storbonde – og spare meg den neste uke. Så at han plutselig går ut og sier at vi hadde en avtale, det er bare tull ifra a til å.

FULL KONSENTRASJON: Jan Erik Brodahl ser konsentrert ut før dette kastet, men måtte til slutt seg slått av sin konkurrent. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Så du har aldri pratet med ham om en avtale?

– Overhodet ikke. Han sa jo til og med til meg at han var sjokkert over at jeg valgte ham og ikke Jens. Jeg føler det blir litt teit av ham å gå ut nå og si at han røk med vilje og at han kunne slått meg om han ville. Det er en tullete ting å si, det er bare feigt.

VG har kontaktet Jan Erik Brodahl om det Erik Rotihaug har sagt.

– Men Erik mener dere ikke hadde noe avtale om at du skulle tape med vilje?

– Da ljuger han big time, svarer Brodahl.

– Han sier også han ble fly forbannet, fordi du hadde sagt du ville velge en «mannegren», altså noe fysisk, noe han mener øks ikke er?

– Det er hans problem. Jeg kan velge hva jeg vil. Ikke hans avgjørelse hva jeg velger, avslutter han.

GOD STEMNING: Smilene satt løst før tvekampen mellom Jan Erik og Erik. Etterpå er ikke stemningen like munter. Foto: Alex Iversen, TV 2

Ifølge «Farmen»-Erik fikk de to duellantene et prøvekast hver, som ikke ble vist på TV. Allerede her mener 24-åringen at han skjønte at Jan Erik aldri tidligere har kastet øks.

– Han hadde helt feil teknikk. Han sa at han hadde kastet mye øks i sitt liv, og at dette var noe han var god i. Han sto og viste meg hvordan man skulle holde øksen og slikt, men det var bare tull, sier tvekamp-vinneren til VG.

Publisert: 10.11.19 kl. 22:04







Mer om