80-TALLSSTJERNE: Joey Tempest opptrer med Europe på Las Palmas på Gran Canaria i mars i år. Foto: Ángel Medina G. / EFE

Joey Tempest til brexit-politikere: Ikke spill «The final countdown»!

Rockesangeren Joey Tempest (56) kaster seg inn i brexit-debatten med en tydelig beskjed til britiske politikere: «The final countdown» handler IKKE om å forlate EU.

«We’re leaving together but still it’s farewell.»

EU-kritiske politikere ser ut til å ha trykket det svenske rockebandet Europes låt «The final countdown» fra 1986 til sitt bryst. Ifølge britiske The Times har valgkamparbeidere hos de konservative toryene vedtatt at den skal spilles på valgdager for å motivere til å stå på for Storbritannia ut av EU.

Og med strofen om å «dra sammen» skulle man kanskje tro at låten handler om brexit, men ifølge Europe-vokalist Joey Tempest gjør den slett ikke det: Den handler om å forlate jorden.

EUROPE: Joey Tempest og bassist John Levén på Isstation i Stockholm i oktober 1986. Foto: TOMAS ONEBORG / SVD /NTB scanpix

Han setter ikke pris på at låten brukes i brexit-sammenheng, og har via sin manager Adam Parsons bedt Toryene om å slutte med å bruke låten.

– Det er respektløst og umoralsk at noen med en agenda bruker sangen uten tillatelse, spesielt når det gjelder et politisk budskap som kan få folk til å tro at bandet stiller seg bak det, sier manager Parsons til Aftonbladet.

Han vil ikke svare på hva Tempest, som bor i London, faktisk mener om brexit.

I et intervju med The big issue i 2018, sier Tempest selv at låten lever sitt eget liv. Han kommenterer brexit-bruken slik:

– Navnet Europe var ikke politisk i det hele tatt, men det er morsomt hvordan ting faller på plass. Vi kaller oss Europe og vi har låten «The final countdown». Det er sprøtt.

