MORET SEG: Prins Harry, hertug av Sussex. Foto: Yui Mok / PA Wire

Prins Harry tilbake i offentligheten: Nektet å svare på spørsmål

Prins Harry gjorde sitt første offentlige oppdrag siden han og hertuginne Meghan sendte ut meldingen om at de vil trekke seg tilbake.

Prins Harry deltar torsdag på trekningen til Rugby League World Cup 2021, i Buckingham Palace.

Kongereportere som var til stede utenfor, skriver på Twitter at hertug Harry ikke ønsket å svare på spørsmål om ham og Meghan da han gikk forbi den ventende pressen.

Richard Palmer er kongereporter for Daily Express, og skriver også at han fikk høre av en kollega at hertug Harry lo da det første spørsmålet kom.

«Han har fortsatt humoristisk sans», skriver Emily Andrews, som gjengir de samme opplysningene. Andrews er kongereporter for The Sun:

Det er ikke ventet at prinsen torsdag vil snakke om nyheten som har preget det britiske kongehuset, og medier verden rundt, den siste uken.

Prinsen bidrar med å trekke hvilke lag som skal møte hverandre i Rugby-VM neste år, men brukte taletiden i innledningen til å snakke om rugby - ikke privatlivet.

I forrige uke overrasket prins Harry og hertuginne Meghan alle, dronning Elizabeth inkludert, med at de vil trekke seg tilbake fra mange kongelige plikter og heretter bo vekselvis i England og Canada.

Det utløste et krisemøte mellom Harry, broren prins Wlliam, prins Charles og ikke minst dronning Elizabeth på hennes landsted Sandringham mandag.

I en uttalelse etterpå sa dronningen at hun respekterer ønsket deres om å trappe ned sin kongelige virksomhet, selv om hun hadde ønsket det motsatte.

Hertugparet har selv ikke kommentert saken siden meldingen de la ut, men prins Harry og broren, prins William, har kommet med en felles uttalelse hvor de avviste en sak hos The Times. Avisen skrev at storebror William hadde hatt en «mobbende» oppførsel overfor sin bror, og at det var utslagsgivende for Harry og Meghans valg.

