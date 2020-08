GOD REKLAME: Samantha Fox er kjent som sanger, danser og glamourmodell gir norske Knut Eivind Birkeland god reklame i sosiale medier etter oppholdet i en av hans tretopphytter. Foto: Privat

Samantha Fox om ferie i Norge: - Deilig

Samantha Fox (54) kan ikke få fullrost sin ferie i Norge nok. - Dette kommer vi aldri til å glemme, sier hun.

Det skriver artisten og 80-tallsstjernen Samatha Fox i en e-post til VG.

– Det var som å komme tilbake til røttene, så deilig å kjenne på stilheten, naturen og frisk luft. Bare det å kunne stoppe opp en stund, langt fra storbyens kjas og mas. Og langt unna corona, skriver Fox videre.

fullskjerm neste TILBAKE TIL RØTTENE: – Det var som å komme tilbake til røttene, så deilig å kjenne på stilheten, naturen og frisk luft, skriver Samantha Fox i e-posten til VG.

I forrige uke var hun og hennes norske samboer, Linda Olsen, på besøk i Norge. Det er ikke første gang de er i Norge på ferie. De siste årene har de blant annet campet på en øy ute i Hvalers skjærgård.

– Turen gikk først til Kristiansand Dyrepark. Selv om man er godt voksne er det viktig å leke sammen, men det var Treetop Island som var grunnen til besøket på Sørlandet. Vi storkoste oss. For første gang fikk jeg se en hakkespett på nært hold, skriver Fox i e-posten til VG.

Både på Facebook, Instagram og Twitter skryter hun uhemmet av sitt opphold i Norge og norske tretopphytter.

les også Her er Samantha Fox' norske kjæreste

– Vi kommer aldri til å glemme denne opplevelsen, vår egen lille øy, med hytte på treetoppene, perfekt for en romantisk flukt, kjærlighet , skriver hun blant annet på facebook.

Fox er kjent som sanger, danser og glamourmodell. Hun har vært i Norge ved flere anledninger – både for å holde konserter og for å delta på «fire stjerners middag» som gikk på TV Norge.

Hun ville også gjerne være med på en «The Fox»- oppfølger med Ylvis. Fox har også opptrådt på «Allsang på grensen».

CELEBERT BESØK: Knut Eivind Birkeland ble overrasket da Samantha Fox takket ja til noen dagers ferie i en av tretopp-hyttene hans. Foto: Privat

les også Sommerferie i toppen av et tre

– Det var ordentlig moro å ha Samarha Fox og samboeren hennes, Linda på besøk. Men det er også samtidig litt uvirkelig, sier Knut Eivind Birkeland til VG.

Samtidig var det ikke helt tilfeldig at de fant veien til Birkeland og hans Tree Top Island.

– Jeg er en del på Instagram og fant hennes profil. Kommenterte på et bilde hun akkurat hadde lagt ut og ønsket velkommen til oss. Overraskende nok fikk jeg et svar hvor hun skrev at det hadde veldig lyst til. Takket være en avbestilling hadde jeg også en ledig hytte, sier Birkland.

Publisert: 18.08.20 kl. 12:28

