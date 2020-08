FORELDRE: Programleder Katarina Flatland og ektemannen Harald Dobloug. Her på rød løper før ELLEs årlige sommerfest i 2016. Foto: Trond Solberg

Katarina Flatland har fått barn

– Vi har blitt en familie på tre, sier programlederen i sin egen podkast.

Flatland og hennes ektemann Harald Dobloug la natt til onsdag ut en kort oppdatering om deres felles podkast «Åpen Journal med Katarina og Harald».

Der forklarer de at det ikke blir noen podkast-episode denne uken.

– Fordi vi fikk en gjest inn i livet vårt litt tidligere enn planlagt, sier Dobloug.

– Men det er jo den mest fantastiske gjesten, gaven og gutten i hele verden som har kommet til oss. Vi har blitt en familie på tre, forklarer Flatland.

Paret omtaler den nyfødte sønnen som «helt objektivt sett verdens fineste gutt».

– Vi er så stolte at vi holder på å sprekke. Og vi er så lykkelige, sier Flatland.

Dobloug og Flatland ble kjærester i 2011, og giftet seg i et fasjonabelt bryllup på Fyn i Danmark for drøye to år siden.

Publisert: 26.08.20 kl. 07:16

