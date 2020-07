I DET HVITE HUS: Her er Kanye West på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus i 2018. Foto: SAUL LOEB / AFP

Full forvirring rundt Kanye Wests presidentvalgkamp

Til tross for meldinger om at han har trukket seg fra presidentvalgkampen, søkte Kanye West onsdag om å få stille til valg i delstaten Oklahoma.

Nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået AP opplyser valgkomiteen i Oklahoma at representanter for West har levert inn de nødvendige papirene og betalt avgiften på 35.000 dollar for at han skal kunne stille som presidentkandidat i delstaten.

Han var en av tre uavhengige kandidater som søkte om å stille. De to øvrige var forfatter og pianist Jade Simmons og kryptovalutaentreprenør Brock Pierce, skriver nyhetsbyrået.

West skal riktignok ikke ha rukket å «melde seg på» i Florida onsdag, skriver TMZ. Det var på USAs frigjøringsdag, 4. juli, West offentliggjorde at han hadde tenkt til å stille som presidentkandidat.

les også Mulig bitcoin-svindel på Twitter: Politikere, mediemoguler og milliardærer hacket

Tabloidmagasinet skriver videre at representanter for West har opprettet en organisasjon med en komité som skal lede valgkampen hans. Partiet skal ha fått navnet BDY, som ifølge West står for The Birthday Party.

Artisten skal riktignok ikke ha levert inn sitt kandidatur til den føderale valgkomiteen.

I tillegg er tidsfristen for å stille i en rekke delstater allerede passert, samtidig som det er uklart om West klarer å samle inn nok underskrifter for å kunne stille i statene som fortsatt ikke har hatt sin deadline, skriver AP.

les også New York Magazine: Kanye West dropper presidentvalgkampen

Wests søknad om å stille i Oklahoma er stikk i strid med at New York Magazine onsdag hevdet at han hadde trukket seg fra presidentkampen.

– Han er ute. Jeg skal si alt jeg vet så fort jeg får avlyst alt, sier Steve Kramer, som ble ansatt av Wests team for å drive presidentkampanjen, til avisen.

Beskjeden skal ha kommet etter en valgundersøkelse viste at kun to prosent av velgerne ville stemme på ham.

les også Kanye West: – Jeg stiller som presidentkandidat

West har flere ganger vist sin støtte til president Donald Trump, men den støtten har han nå trukket.

– Jeg tar med dette intervjuet av meg den røde capsen, sier han til Forbes med henvisning til de røde «Make America Great Again»-capsene brukt av Trump og hans støttespillere.

I intervjuet sier han også at han ville stilt som presidentkandidat for Republikanerne om ikke Trump var deres kandidat, og at om han ikke vinner valget i år, vil han prøve i igjen om fire år.

Publisert: 16.07.20 kl. 05:08

Fra andre aviser