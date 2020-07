TREKKER SERIE: Manusforfatter Ece Yorenc sier at Netflix har valgt å kansellere sereien «If Only» etter at den tyrkiske regjeringen nektet å gi den lisens. Foto: PETER FOLEY / EPA

Tyrkia ville sensurere homofil karakter – nå har Netflix trukket serien

Den tyrkiske regjeringen nektet å gi Netflix-serien «If Only» en filmlisens hvis strømmetjenesten holdt seg til manuset.

Netflix har bekreftet at de har stoppet produksjonen av den tyrkiske serien «If Only» etter at lokale myndigheter krevde at strømmetjenesten skulle fjerne en homofil karakter fra manuset. Det skriver flere internasjonale medier, blant annet BBC.

Manusforfatter Ece Yorenc sier at Netflix har valgt å kansellere «If Only» etter at den tyrkiske regjeringen nektet å gi den lisens.

– På grunn av en homofil karakter ble ikke gitt tillatelse til å filme serien, og det er veldig skremmende for fremtiden, sier Yorenc ifølge avisen.

Det var i mars i år at Netflix kunngjorde produksjonen av den romantiske TV-serien. Serien skulle produseres av en av Tyrkias fremste produsenter, Ay Yapim, og den tyrkiske filmstjernen Özge Özpirincci skulle ha en av hovedrollene.

«If Only» skulle fortelle historien om Reyhan, en ulykkelig gift tvillingmor, som plutselig blir fraktet 30 år tilbake til den natten mannen hennes gikk ned på kne og fridde.

Tidligere denne uken publiserte filmstjernen Özpirincci et bilde på sin Instagram-profil hvor hun tilsynelatende er på settet til innspillingen.

Yorenc sier at den homofile karakteren ikke skulle ha noen fysisk kontakt med andre karakterer, eller være innblandet i noen seksuelle scener.

Likevel krevde tyrkiske myndigheter å sensurere manuset, og nå er altså serien trukket før innspillingen har startet.

Homoseksualitet har vært lovlig i Tyrkia siden 1923, men ifølge Amnesty møter personer i LHBT+ i Tyrkia stadig diskriminering, også fra myndighetene.

Ifølge Hollywoodreporter bemerket en Netflix-representant at Netflix allerede viser serier med LHBT+-innhold, som «Orange Is the New Black» og Ryan Murphys «Hollywood», på sin tyrkiske plattform.

Nestlederen for Tyrkias regjeringsparti, Mahir Unal, twittret mandag at han håper Netflix vil «vise større følsomhet for tyrkisk kultur og kunst med dypere samarbeid» i fremtiden.

Dette er ikke første gang Tyrkia ønsker å sensurerer Netflix.

Tidligere i år ga lokale myndigheter ut en ordre om nedtrapping av en episode av den politiske thrilleren Designated Survivor, som strømmer på Netflix i Tyrkia. Regjeringen i Ankara hevdet showet brøt sensurlovene sine på grunn av skildringen av en fiktiv tyrkisk leder, spilt av skuespilleren Troy Caylak, som en skurk.

Etter det mislykkede militærkuppet i juli 2016, har den konservative regjeringen til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan ledet et landsomfattende inngrep i ytringsfriheten.

Tyrkia har arrestert titusenvis av mennesker, inkludert mange journalister, de siste årene for påståtte bånd til antiregjerings- og terrorgrupper.

Publisert: 21.07.20 kl. 22:02

