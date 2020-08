I NORGE: Neil Young på Stavernfestivalen i 2016. Foto: Trond Solberg, VG Foto: Trond Solberg, VG

Neil Young saksøker Trump-kampanjen

Musikeren Neil Young (74) er svært misfornøyd med at låtene hans spilles på kampanjearrangementene til USAs president Donald Trump.

Tirsdag leverte han inn et søksmål mot kampanjen til retten i New York, skriver nyhetsbyrået AP.

I søksmålet sier artisten at han ikke vil at hans to låter «Rockin’ in the Free World» og «Devil’s Sidewalk» skal brukes i det han kaller «u-amerikansk kampanje for uvitenhet og hat».

Låtene skal blant annet ha blitt spilt under Trumps siste folkemøte i Tulsa i Oklahoma 20. juni.

– Jeg saksøker ikke fordi jeg ikke respekterer rettighetene og meningene til amerikanske borgere, som står fritt til å støtte den kandidaten de selv ønsker, sier artisten – men legger til at hans samvittighet ikke tillater at musikken hans brukes i en kampanje han mener splitter folket.

Trumps kampanjeapparat har foreløpig ikke kommentert saken.

Den kanadiske artisten har tidligere varslet at han vil prøve å bli amerikansk statsborger, slik at han kan stemme mot Donald Trump i presidentvalget 3. november.

– Jeg håper jeg kan vise til god moralsk karakter slik at jeg kan stemme i tråd med samvittigheten, mot Donald Trump og hans medkandidater, skrev Young på sin egen nettside.

Han har siden 1970-tallet bodd på en ranch utenfor San Francisco i California, skriver NTB.

Flere andre artister har også uttrykt misnøye med at musikken deres assosieres til den amerikanske presidenten, blant dem Aerosmith, Adele, Rihanna og avdøde Tom Petty.

I juni truet gruppen Rolling Stones med å saksøke kampanjeapparatet dersom de ikke sluttet å bruke låtene deres.

