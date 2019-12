ANKLAGER PRINSEN: Virginia Giuffre, her under en pressekonferanse utenfor rettssalen på Manhattan i New York i sommer. Foto: Bebeto Matthews / AP

I kveld snakker prins Andrews anklager ut på TV

Programmet der Virginia Giuffre (35) skal fortelle om da hun som 17-åring angivelig ble betalt for å ha sex med prins Andrew (59), er blitt utvidet fra 30 minutter til en time.

For mindre enn 10 minutter siden

Det knytter seg stor spenning til TV-intervjuet med Giuffre som sendes på BBCs «Panorama» mandag kveld. Intervjuet ble filmet for over en måned siden, og da det ble kjent at det skulle gå på lufta, har også prins Andrew latt seg intervjue.

Svarer på sexanklagene: Kan ikke huske å ha møtt kvinnen

Nå skal altså trebarnsmoren Giuffre utdype anklagene om at hun bare var 17 år da milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein i 2001 angivelig betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen. Det er første gang hun stiller i et TV-intervju.

Opprinnelig skulle programmet være på en halv time, men BBC har kunngjort at det blir dobbelt så langt:

Siden Giuffres intervju ble filmet før prinsens, får hun ikke kommentert hans påstander direkte.

I et lite utdrag fra det timelange programmet, som har tittelen «The Prince and the Epstein Scandal», sier Giuffre at det var en skremmende tid i livet hennes.

– Han vet hva som skjedde, og jeg vet hva som skjedde. Og det er bare én av oss som snakker sant, sier kvinnen, som påstår å ha hatt sex med prinsen tre ganger, to av gangene som mindreårig.

les også Dorthe intervjuet Sophie Elise: Langt over streken, mener presseekspert

Intervjuet med prins Andrew ble sendt på BBCs «Newsnight» i midten av november, og han har fått sterk kritikk for sitt forsøk på å gjendrive anklagene om at han har hatt sex med et offer for menneskehandel. Han har siden trukket seg fra alle offisielle oppdrag på ubestemt tid.

Nye anklager mot prins Andrew: Slik finansierte han luksuslivet

Britiske tabloidaviser siterer anonyme kilder nært Buckingham Palace som hevder at kongehuset stålsetter seg foran intervjuet med Giuffre, og at nervøsiteten er stor.

Buckingham Palace har stilt seg bak prinsen og stemplet alle anklagene som «løgn».

les også Prins Andrew svarer på sexanklagene: Kan ikke huske å ha møtt kvinnen

Prins Andrew om vennskapet med Epstein: – Jeg har sviktet

Prins Andrew innrømmet i TV-intervjuet at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med Epstein. Men prinsen nekter konsekvent for å ha hatt sex med Giuffre. Han sier han ikke engang kan huske å ha møtt henne.

Har du lest? Prins Andrew nekter for bruk av sexslave

Epstein, som allerede i 2008 ble dømt for å ha tvunget kvinner til å utføre seksuelle tjenester, ble pågrepet igjen i juli i år og tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før saken kom opp.

Publisert: 02.12.19 kl. 08:47

Mer om