TØFF TID: Mia Gundersen brukte lang tid på å komme over eksmannen, men slo seg etter hvert til ro med situasjonen. Foto: Hallgeir Vågenes

Mia Gundersen om den tøffe skilsmissen: – Jeg brukte to år på å bearbeide bruddet

«Farmen kjendis»-deltageren (58) hadde det tøft etter skilsmissen med Marcel Leliënhof (53). Nå går det mye bedre, men TV-profilen vil ikke finne seg en ny mann bare fordi det kan føles behagelig.

For litt over fire år siden ble det kjent at ekteskapet mellom Mia Gundersen og Marcel Leliënhof var over – 13 år etter at de giftet seg.

– Ja, jeg er singel så det synger. Det går veldig fint det altså. Av og til savner jeg jo én jeg kan ligge i armkroken til og som jeg kan stole hundre prosent på. Men livet er aldri hundre prosent uansett. Det skjer når det skjer, det dukker opp når det dukker opp, sier 58-åringen til VG.

Og mens Marcel i 2017 fant kjærligheten på ny, er Mia Gundersen fortsatt singel.

Den profilerte sangeren og skuespilleren vil ikke stresse for å finne én hun kan dele livet sitt med.

– Jeg har ikke jaget noe i det hele tatt, for jeg har ikke hatt behov for det. Det mangler jo ikke på beilere heller, ha ha. Det er helt utrolig, det er mange ganger jeg tenker for meg selv at «Er det jeg som er kresen, eller»? Men det skal man være synes jeg, det skal ikke være sånn at man tar imot bare fordi at det føles behagelig. Man skal gi seg selv den tiden, for det tar ofte tid å bearbeide et brudd.

VAR GIFT I 13 ÅR: Mia Gundersen og Marcel Leliënhof giftet seg i 2020. I 2015 var det brått slutt for paret, som er foreldre til barna Daniel (15) og Amente (24). Foto: Kristian Helgesen

TV-profilen, som i en årrekke har vært dommer i TV 2-programmet «Norske Talenter», kom denne uken inn som utfordrer i «Farmen kjendis», sammen med Asgeir Borgemoen (48). Like etterpå ble det kjent at Gundersen fikk beholde plassen sin, mens Borgemoen må ta turen til sidekonkurransen «Torpet».

– Har du kommet over skilsmissen nå?

– Ja, det har jeg. Jeg brukte to år på å bearbeide bruddet. Jeg gikk gjennom faser.

Hun fortsetter:

– Jeg kjenner mange som har gjort det samme, og som er gjennom de samme fasene. Uten tvil. Man må ta den tiden det tar, så man ikke havner i en situasjon der du ikke er helt ferdig og du ikke vet hva som er best for deg.

Nå dveler hun ikke lenger over samlivsbruddet i 2015.

BLE VÆRENDE: Mia Gundersen fikk onsdag beskjed om at hun får bli værende på «Farmen kjendis», mens Asgeir Borgemoen ble sendt til «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg føler at jeg har klart å bearbeide altfor lenge siden. Sånn er det bare – når det ikke gikk den veien du trodde det skulle gå. Man går gjennom disse fasene, og kommer ut på andre siden og tenker «Wow, hva var det der for noe»?

– Hvordan er drømmemannen din vil du si?

– Nei, vet du hva? Han må bare vite hvem han selv er. Han må være solid. Hel ved. Det er det viktigste. Form, farge, status betyr på mange måter ingenting for meg. Jeg er åpen, og tenker med meg selv at møtet avgjør. Det er i møter du kjenner hva det er som skjer. Kommer det en mann, en skikkelig mann, så henger jeg meg på ham, sier Mia Gundersen med et smil til VG.

Godt over et halvt år etter bruddet mellom de to uttalte Marcel Leliënhof til VG at han opplevde det som hardt å slippe taket i det gamle.

– Du er i fritt fall. Men du blir jo den kjipe, det svarte fåret. Det har jeg måttet kjenne på. Et brudd er fryktelig vanskelig, og det er umulig å unngå smerte, uttalte han den gang.

Publisert: 08.03.20 kl. 14:55

