AVLYSER: Kong Harald og resten av kongehusets medlemmer avlyser alle kommende arrangement. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kongen: - Landet vårt er i en alvorlig situasjon

Kongehuset melder på sine nettsider at alle offisielle arrangement er avlyst eller utsatt som følge av coronasmitten.

For mindre enn 20 minutter siden

«Med utgangspunkt i myndighetenes råd og tiltak, vil Kongehuset avlyse eller utsette alle offisielle arrangement. I første omgang gjelder dette frem til påske», skriver Kongehuset.

Statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes.

Hans Majestet Kongen sier i en uttalelse at det nå er viktig at alle deltar i en nasjonal dugnad for å unngå smitte.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sier Kong Harald som takker helsepersonell som nå gjør alt de kan.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu, sier kong Harald i meldingen fra Kongehuset.

I forrige uke reiste kong Harald og dronning Sonja som planlagt til Jordan på statsbesøk. Kommunikasjonsdirektør Guri Varpe uttalte at de fulgte situasjonen i dialog med myndighetene med Jordan.

Samtidig avlyste svenskekongen Carl Gustav en planlagt gallamiddag med 150 inviterte gjester.

Her har det meste av kongefamiliens program gått som planlagt frem til nå. Senest tirsdag åpnet kronprins Haakon Statpedkonferansen som samlet over 700 deltakere innen spesialpedagogikk i Oslo.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:27

Fra andre aviser