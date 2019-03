Foto: Frode Hansen

Kurt Nilsen får 175 000 i bot for promillekjøring

Artisten møtte fredag i Bergen tingrett. Senere i dag får han dommen for promillekjøringen, som han allerede har tilstått.

Mindre enn 10 minutter siden







Artist Kurt Nilsen ble tatt i promillekontroll ved Meland golfklubb utenfor Bergen onsdag 11. juli i fjor, i 12-tiden. I dag kom den endelige dommen i Bergen tingrett, der Nilsen selv var til stede. Der ble det klart at Nilsen hadde 0,59 i promille da han stoppet av politiet.

– Jeg var i studio dagen før. Alkohol ble konsumert – helt til cirka totiden om natten. Neste morgen ble jeg litt for ivrig og gikk for tidlig i bilen. Det resulterte i det jeg sitter her for nå, sa Nilsen i retten, ifølge Bergens Tidende.

Han fortsatte:

– Jeg var veldig ærlig med politiet umiddelbart. Det var veldig udramatisk. De spurte hvorfor jeg hadde promille – og jeg svarte at jeg var i middag og studio dagen før. Jeg visste ikke selv at jeg hadde promille, uttalte han.

Det var torsdag at VG kunne melde at Bergensartisten ble tatt for promillekjøring i fjor. Han ble stoppet av politiet ved Meland golfklubb utenfor Bergen, og vil etter det VG kjenner til få en bot og miste førerkortet i ett år.

– Dette er dessverre en typisk dagen derpå-hendelse, hvor Kurt ble stoppet av politiet i nærheten av en golfbane og tatt i promillekontroll, sa hans manager Jan Fredrik Karlsen torsdag.

Etter det VG forstår skal ikke promillen ha vært spesielt høy. Saken avgjøres i en såkalt enedommersak, og det foreligger ingen tiltale i saken. I siktelsen, som fungerer som tiltale i slike saker, står det ingenting om hvor høy promille Nilsen hadde.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 29.03.19 kl. 09:43