SELSKAPSREISEN: Her er Jon Skolmen i sin mest kjente rolle som Ole Bramserud i Selskapsreisen.

Lasse Åberg om Jon Skolmen: – Jeg kommer til å savne ham

Jon Skolmen spilte totalt i seks filmer sammen med den svenske komikeren Lasse Åberg. Åberg minnes sin døde venn.

– Det kjennes veldig rart at folk dør rundt omkring, sier Lasse Åberg til VG.

Torsdag kveld ble det klart at den mangeårige folkefavoritten og komikeren Jon Skolmen sovnet inn, 78 år gammel.

Sammen med Jon Skolmen spilte Lasse Åberg i seks filmer i Selskapsreisen-serien. Filmene var veldig populære, og er blant tingene Skolmen er mest kjent for å spilt i – både i Norge og i Sverige.

– Vi traff hverandre da han jobbet i NRK, under humorfestivalen i Montreux. Vi hadde det veldig hyggelig, og bestemte os for at vi skulle jobbe sammen en gang, sier den 78 år gamle svensken.

Ifølge ham tok det imidlertid litt tid før de endelig kunne realisere avtalen.

– Han jobbet jo i NRK og hadde ikke lov til å gjøre frilansoppdrag, men da han var ferdig lagde vi Selskapsreisen.

Åberg forteller at de to var venner helt til siste slutt.

– Jon og jeg hadde det veldig hyggelig sammen i nesten 40 år. Jeg kommer til å savne ham.

Publisert: 28.03.19 kl. 23:28