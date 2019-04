NYHETSANKER: Lauren Sanchez er kjent fra amerikansk TV som nyhetsanker – og nå som den nye kjæresten til Jeff Bezos. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Den nye kvinnen til verdens rikeste mann

Lauren Sanchez (49) er den nye kvinnen i Amazon-gründer Jeff Bezos liv. Dagen etter at hans skilsmisseavtale falt på plass, begjærte Sanchez skilsmisse fra sin ektemann gjennom 14 år.

Nå nettopp







Det melder nyhetsbyrået AP.

Sanchez og hennes ektefelle Patrick Whitesell leverte begge to inn skilsmissepapirene på fredag. Paret har to barn sammen – og ber om delt omsorg, ifølge nyhetsbyrået.

Torsdag ble det kjent at skilsmisseoppgjøret mellom Jeff og MacKenzie Bezos er klart. Hun meldte på Twitter at hun «gir ham» 75 prosent av Amazon -aksjene, samt hennes eierandeler i Washington Post og Blue Origin.

BEZOS OG EKSKONA: Skismisse-oppgjøret gjør MacKenzie Bezos til verdens tredje rikeste kvinne. Jeff Bezos er fortsatt verdens rikeste mann. Foto: Danny Moloshok / X01907

MacKenzie får kontroll over fire prosent av alle Amazon-aksjene. Hennes 25 prosent av parets aksjer tilsvarer over 300 milliarder kroner og gjør henne til Amazons tredje største aksjonær, ifølge CNBC.

Summen gjør også MacKenzie Bezos til verdens tredje rikeste kvinne. Samtidig plasserer hun seg på topp 30 av de rikeste personene i verden, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Forholdet mellom Bezos og Sanchez ble først kjent i januar i år. Det skjedde etter at utgiveren av National Enquier truet med å offentliggjøre det som ble omtalt som «pikante bilder» av de to dersom de ikke bekreftet forholdet. Bezos gikk da ut i full offentlighet og bekreftet at han og Sanchez er i et forhold, samtidig som han avslørte hvilket press han var blitt utsatt for.

Lauren Sanchez er kjent fra TV som nyhetsanker og ifølge People skal hun og Bezos gradvis ha utviklet et mens de samarbeidet på forskjellige prosjekter.

Publisert: 06.04.19 kl. 11:25