«JEG ANKLAGER POLANSKI»: Flere aktivister protesterte utenfor konserthallen Pleyel i Paris fredag kveld, der César-utdelingen gikk av stabelen. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Forlot utdeling i protest etter Polanski-pris: – Det er en skam

Kontroversielle Roman Polanski (86) fikk prisen for årets beste regi under utdelingen av filmprisen César i Paris fredag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Hele styret i det franske filmakademiet måtte denne måneden trekke seg, etter at det ble kjent at filmregissøren Roman Polanski var nominert til 12 César-priser – Frankrikes svar på Oscar – for sin film «J’Accuse».

Da han sent fredag kveld fikk den gjeve prisen årets regi under utdelingen, reiste den franske skuespilleren Adèle Haenel, kjent fra «Portrett av en kvinne i flammer», seg og forlot lokalet.

– Det er en skam, ropte hun ifølge den franske avisen Le Figaro, som også skriver at flere valgte å forlate utdelingen i Paris’ konserthall Pleyel sammen med henne.

PROTESTERTE: Adèle Haenel anklaget i fjor en annen fransk filmregissør for å ha misbrukt henne som barn. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Utenfor konserthallen protesterte over 100 sinte personer, skriver Guardian. Enkelte av det barket også sammen med politiet. Ifølge Reuters var det også et tykt lag med tåregass i luften.

Årsaken til protestene er blant annet at Polanski fremdeles er ønsket i USA, anklaget for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i 1977.

Les på VG+: Roman Polanskis dramatiske liv

Han avviste voldtektsanklagene, men ble dømt for misbruk etter å ha innrømmet å ha hatt sex med 13-åringen. Polanski tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt, men flyktet fra USA til Frankrike før dommen falt.

Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter og Interpol over store deler av verden.

I 2018 ble han ekskludert av Oscar-akademiet.

Polanski, som også er anklaget for nyere seksuelle overgrep og trakassering, sa på forhånd at han ikke ville delta under årets César-utdeling, i frykt for det han kalte «offentlig lynsjing» av feministiske aktivister, skriver Guardian.

– Vi vet allerede hvordan denne kvelden vil forløpe, sa han i en uttalelse til det franske nyhetsbyrået AFP.

Publisert: 29.02.20 kl. 01:46 Oppdatert: 29.02.20 kl. 04:06

Mer om Film VG

Fra andre aviser