«JEG ANKLAGER POLANSKI»: Flere aktivister protesterte utenfor konserthallen i Paris fredag kveld, der César-utdelingen gikk av stabelen. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Forlot utdeling i protest etter Polanski-pris

Den kontroversielle regissøren Roman Polanski (86) fikk prisen for årets beste regissør under filmutdelingen César.

Hele styret i det franske filmakademiet måtte denne måneden trekke seg, etter at det ble kjent at den kontroversielle filmregissøren Roman Polanski var nominert til 12 César-priser – Frankrikes svar på Oscar – for sin film «J’Accuse».

Da han sent fredag kveld fikk den gjeve prisen årets regi under prisutdelingen, reiste den franske skuespilleren Adèle Haenel, kjent fra «Portrett av en kvinne i flammer», seg og forlot lokalet.

– Det er en skam, ropte hun ifølge den franske avisen Le Figaro, som også skriver at flere valgte å forlate utdelingen i Paris’ konserthall.

PROTESTERTE: Adèle Haenel anklaget i fjor en annen fransk filmregissør for å ha misbrukt henne som barn. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Utenfor konserthallen protesterte over 100 sinte personer, skriver Guardian.

Polanski er fremdeles ønsket i USA, anklaget for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i 1977.

Han avviste voldtektstanklagene den gang, men ble dømt for misbruk etter å ha innrømmet å ha hatt sex med den 13 år gamle jenta. Han tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt. Han ble etter hvert løslatt, og før dommen falt flyktet han fra USA.

Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter og Interpol over store deler av verden.

Polanski sa på forhånd at han ikke ville delta under årets César-utdeling, i frykt for det han kalte «offentlig lynsjing» av feministiske aktivister, skriver Guardian.

– Vi vet allerede hvordan denne kvelden vil forløpe, sa han i en uttalelse til det franske nyhetsbyrået AFP.

Publisert: 29.02.20 kl. 01:46 Oppdatert: 29.02.20 kl. 01:58

