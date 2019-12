TIL EKSEN: Hank Greenberg (48) forteller at han fikk en omfattende taushetsavtale på e-post 15. mai i år. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Her er Dureks hysj-krav til eksen

LONDON (VG) Tre dager etter at forholdet til Märtha Louise ble offentlig kjent, ba Durek Verrett ekssamboeren signere på å holde tett.

Nå nettopp

Durek Verrett (45) ble viden kjent da han og prinsesse Märtha Louise kunngjorde sin kjærlighet til hverandre 12. mai i år.

Noen dager senere la paret ut på en innbringende og kontroversiell foredragsturné i Norge og Danmark, med tittelen «The Princess and the Shaman». I intervjuet med VG beskriver han møtet med Norge som «sjokkerende og intenst».









Prinsesse Märtha og Durek Verrett i København i mai, der paret holdt workshop.

Men Verrett var ikke den eneste som fikk seg en overraskelse disse maidagene:

Mens Verrett reiste med sin nye kjæreste og forretningspartner på turné, jobbet hans ansatte for å sikre at informasjon om fortiden ikke skulle komme ut.

Det fremgår av flere dokumenter VG har fått tilgang til.

Allerede dagen etter at Verrett landet i Norge, mottok ekskjæresten Hank Greenberg (48) en e-post med forslag til en taushetsavtale, forteller han til VG.

Den krever at han holder tett om private møter og omgang med Verrett og andre ansatte i hans selskap Ohana Productions LLC.

Da hadde det vært slutt mellom de to amerikanerne i fire år.

I ettertid hadde de to møttes som venner og Greenberg har lenge hatt en annen samboer i Phoenix i delstaten Arizona.

GJENFORENT: Durek Verrett og ekskjæresten Hank Greenberg avbildet høsten 2017, to år etter bruddet. Foto: Privat

Slike taushetsavtaler, på engelsk kalt «non-disclosure agreement», kan brukes mellom en bedrift og ansatte for å beskytte forretningshemmeligheter.

Brudd kan utløse søksmål med store erstatningskrav.

– Hinsides fornærmet

Ifølge e-poster VG har sett, var avsenderen Verretts mangeårige assistent.

– Jeg ble sint, opprørt og hinsides fornærmet da jeg mottok taushetsavtalen, sier Hank Greenberg til VG.

– Tross daglige forespørsler hadde jeg ikke gitt noen kommentarer til pressen, understreker han.

AVTALEN: Forslaget til taushetsavtale Greenberg fikk på e-post i midten av mai. VGs gule utheving. Foto: Faksimile

Greenberg og Verrett var kjærester, samboere og forretningspartnere i rundt åtte år, fram til 2015. I denne perioden slo Verrett seg opp og fram i California som TV-sjaman og spirituell veileder for Hollywood-kjendiser.

Greenberg forklarer hvorfor han deler opplevelsene sine om ekskjæresten:

– Jeg synes folk burde kjenne til hans handlinger, ikke bare hans ord.

GREENBERG: Hank Greenberg (48) lever i dag i Arizona. Foto: Privat

Uttrykte takknemlighet

I den norske oversettelsen av boken VG intervjuet Verrett om i London, uttrykker han sin takknemlighet til Greenberg og flere venner for å ta vare på ham før og etter en nyretransplantasjon i 2012.

«Til Hank Greenberg for vedvarende støtte når det gjelder helsen min, og for din besluttsomhet når det gjaldt å bidra til at jeg engasjerte meg helt og fullt i min vei.»

Likevel sendte Verretts assistent taushetsavtalen til Greenberg i mai, fire år etter at forholdet tok slutt, fremgår det av e-poster VG har.

FORBUDT: Ifølge punkt syv i avtalen skal partene ikke snakke nedsettende om hverandre. VGs utheving. Foto: Faksimile

Omfatter privatlivet

VG har bedt advokater om å vurdere hysj-avtalen.

– Avtalen er formulert til å primært omfatte informasjon om selskapet, men er så vidtrekkende at personen som signerer vanskelig kan si noe om personer i selskapet, eller sitt private forhold til dem, uten å bryte den, sier Alf Kåre Knudsen, partner i Bing Hodneland, til VG.

– Hvordan kan en slik avtale påvirke privatlivet om man signerer?

– Også private erfaringer og opplysninger om personer knyttet til selskapet kan være svært risikabelt å gå ut med for den som har signert, sier Knudsen.

ADVOKAT: Alf Kåre Knudsen i Bing Hodneland Foto: Jon Marius Nilsson

– Kan ødelegge en privatperson økonomisk

Slike omfattende taushetsavtaler er vanligere i USA enn i Norge.

– Erstatningsbeløp kan bli svært høye og kan bidra til å ødelegge en privatperson økonomisk.

Knudsen jobber til daglig med arbeidsrett. Han er kjent med at taushetsavtalen gjelder Verretts selskap og ekskjæresten Greenberg, men han uttaler seg generelt om avtalens innhold til VG.

– I USA står både avtalefrihet og ytringsfrihet svært sterkt. Det innebærer at man gjennom avtale søker å begrense ytringsfriheten og pålegge erstatningsplikt ved brudd, sier Knudsen og legger til:

– Betydelig risiko

Han forteller at man risikerer å måtte betale svært høye erstatningsbeløp, og i tillegg dekke motpartens eventuelle økonomiske tap og advokatkostnader.

– Det er åpenbart at det innebærer betydelig risiko å bryte denne type avtaler, sier Knudsen.

Verretts advokat forhandlet

E-poster VG har viser også hvordan Verretts advokat, Jo-Ná A. Williams, involverte seg. Williams har kontor i New York og lager egne podkaster, der hun i september i fjor introduserte Verrett som «3.-generasjons sjaman» og «spirituell leder».

ADVOKAT: Jo-Ná A. Williams er Durek Verretts advokat. Foto: Pressebilde fra advokatens hjemmeside

Hun forsøkte å komme til en enighet med Greenberg om å skrive under avtalen, ifølge e-postene.

De viser at Greenberg etter hvert tilbød seg å signere på ikke å omtale rene forretningshemmeligheter, i bytte mot at Verrett nedbetalte en angivelig gjeld på rundt 100.000 kroner. I tillegg diskuterte de en uspesifisert sum.

«Verretts gjeld er ikke gjort opp, og livet mitt er ikke til salgs», skriver han til advokat Williams i en av e-postene.

Greenberg endte med ikke å signere, sier han til VG.

– Hva privatlivet mitt angår, var jeg ikke villig til å signere en hysj-avtale om det, nei, sier Greenberg nå til VG.

VIL IKKE KOMMENTERE: Verrett under intervjuet med VG i London 25. november. Foto: Nina E. Rangøy

Nekter å svare

I slutten av november møter Verrett VG i London i forbindelse med lanseringen av hans bok, «Sjamanens reise».

– Ifølge e-poster og dokumenter VG har, mottok din ekspartner Hank Greenberg den 15. mai en omfattende taushetsavtale ...

– Jeg snakker ikke om Hank Greenberg, som er min eks, avbryter Verrett.

– Kan du snakke om selve taushetsavtalen han mottok?

– Jeg kommer ikke til å snakke om ..., det har ingenting med boken å gjøre, sier Verrett, før PR-agent Naomi white bryter inn:

– Jeg avslutter dette intervjuet på ett sekund om dette går lenger, sier hun fra sidelinjen.

– Vi skulle gjerne visst hva slags informasjon som er viktig å beskytte?

– Hank Greenberg har ingenting å gjøre med boken, gjentar Verrett.

FORLATER INTERVJUET: Verrett og PR-rådgiver Naomi White. Foto: Nina Rangøy, VG

Når VG så stiller spørsmål om avtalene NRK og VG ble bedt om å gå med på i forkant av intervjuene, reiser han seg og forlater intervjuet.

På vei ut døren fortsetter Verrett å avvise informasjonen VG har presentert for ham.

– Dette er falsk informasjon fra en ekskjæreste som forsøker å angripe Märtha og meg, sier han.

VG har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager Carina Scheele Carlsen. Hun opplyser at Märtha Louise ikke har noen kommentar til saken eller Verretts påstander.

Varslet søksmål

Under intervjuet med VG i London avslo Verrett å svare på flere spørsmål, blant annet om en taushetsavtale med ekskjæresten og avtalene han ba om med pressen. Samme kveld fikk Verretts norske forlegger, Jan Mesicek i Lille Måne forlag, en e-post fra Verretts advokat Jo-Ná A. Williams.

Tittelen var «Avis: Veien videre» og inneholdt en varsel om søksmål:

«La reporteren og redaktøren få vite at du snakket med Dureks juridiske team, som sa at hvis de publiserer noe som Durek ikke bekreftet i det intervjuet, så kommer vi til å reise søksmål mot avisen.»

FIKK E-POST: Forlegger, Jan Mesicek i Lille Måne forlag, her i London før VGs intervju med Verrett. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Tause

VG har presentert Verrett, ansatte, hans PR-rådgiver og hans advokat for informasjon som fremkommer i dagens artikler.

PR-rådgiver Naomi White bekrefter at henvendelsen er mottatt. Spørsmålene fra VG er likevel ikke besvart.

Pressenestor: – Har offentlighetens interesse

VG har forelagt det som fremkommer i denne artikkelen for Per Edgar Kokkvold. Han har tidligere ledet Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sistnevnte holder oppsyn med presseetikken i Norge.

PRESSENESTOR: Per Edgar Kokkvold. Foto: Knut Erik Knudsen, VG

– Det er ingen tvil om at forholdene VG tar opp, en taushetsavtale og forsøk på slike avtaler med pressen, har offentlighetens interesse. Verrett er i denne sammenheng en offentlig person, sier Kokkvold.

Publisert: 22.12.19 kl. 07:08

Mer om

Flere artikler