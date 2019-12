HARDE PÅSTANDER: Harvey Weinstein er anklaget for sexovergrep på over 80 kvinner. Her er han på vei, med sin rullator, ut av en høring i rettssalen 11. desember. Foto: Jeenah Moon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Harvey Weinstein stilte opp til intervju - nektet å snakke om overgrepsanklagene

Den kjente filmprodusenten skal ha stilt opp for å bevise for folk at han sliter med helsa.

Han er anklaget for sexovergrep mot over 80 kvinner. Nå har filmprodusenten Harvey Weinstein gjort sitt første større intervju på over ett år.

Intervjuet gjorde han med New York Post ett døgn etter at han var gjennom en tre timer lang ryggmargsoperasjon etter skader han skal ha pådratt seg i en bilulykke 17. august.

Til avisen nekter han imidlertid å snakke om anklagene mot ham.

Weinsteins motivasjon for intervjuet skal nemlig ha vært å bevise at han ikke har overdrevet sine helseplager. Selv om han har brukt rullator i rettsforhandlingene, har han nemlig i flere tilfeller blitt observert uten.

– Jeg føler meg som en glemt mann, sier 67-åringen, som fortsetter:

– Jeg har laget flere filmer regissert av kvinner og om kvinner enn noen annen filmskaper og da snakker jeg om for 30 år siden. Jeg gjorde det først, det var jeg som var pioneren, skryter han.

I intervjuet hyller han seg selv for å ha gitt et høyt filmhonorar til skuespiller Gwyneth Paltrow, som er én av kvinnene som har anklaget ham for seksuell trakassering.

– Gwyneth Paltrow fikk ti millioner dollar for å gjøre filmen «View from the top» i 2003. Hun ble den best betalte kvinnelige skuespiller i en uavhengig film, uttaler han.

Paltrow har anklaget Weinstein for å ha forsøkt å forgripe seg på henne i 1994, da hun var 22 år gammel. Hun har fortalt at hun skulle møte filmprodusenten, men at han skal ha forsøkt å massere henne etter at hun kom inn på hotellrommet hans.

Weinstein var en av de mektigste mennene i Hollywood som produsent av tallrike filmer. Stjerner som Angelina Jolie (44) og Ashley Judd (51) har også anklaget ham for seksuelle tilnærminger.

Hittil er han bare tiltalt for to tilfeller av overgrep, én som hevder at han voldtok henne i 2013, og én som anklager ham for tvungen sex i 2006.

Rettssaken mot Weinstein finner sted i januar neste år. Han har avvist alle anklager om å ha tvunget noen til sex.

Tidligere i desember skal Weinsteins filmstudio ha blitt enige med saksøkere om et forslag til forlik på totalt 25 millioner dollar, ifølge New York Times.

