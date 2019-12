KONSERT: Dette bildet er fra da Justin Bieber opptrådte på Telenor Arena i 2016. Foto: Mattis Sandblad

Ny Justin Bieber-dokumentar har premiere på nyåret

YouTube publiserte i dag traileren for en dokumentarserie om tenåringsidolet Justin Bieber.

Første juledag avslørte Bieber selv at det kommer en dokumentar om ham. Nyttårsaften er traileren sluppet på strømmetjenesten Youtube, som lager dokumentaren.

I beskrivelsen av serien står det at «Verdens største superstjerne trekker gardinene tilbake og gir fansen et innblikk de siste årene av hans liv. Fra bryllups-lykke til problemene gjennom tøffe perioder.»

I mars avslørte popstjernen at han hadde en tøff periode, og en måned tidligere meldte amerikanske medier at han fikk behandling for depresjon. Han har vært åpenhjertig på Instagram det siste året - og delt både forlovelse og giftermål med følgerne - i tillegg til å fortelle om sin egen psykiske helse.

Premiere i januar

Premieren for dokumentarserien er 27. januar og det vil slippes to episoder i uken – med mindre man har et abonnement hos strømmetjenesten. Første juledag fortalte Bieber om albumplanene sine for 2020.

– Da jeg først startet (med musikk, journ.anm.), ga YouTube meg en plattform og et samfunn der jeg kunne dele musikk, erfaring og øyeblikk med fansen, sier Bieber, og at dokumentarserien får ham til å føle at ingen sluttes, ifølge Reuters.

Dokumentaren skal også gi et innblikk i produksjonen av dette, som blir det første albumet siden albumet «Purpose», som han ga ut i 2015.

– Dette albumet er annerledes på grunn av hvor jeg er i livet. Jeg kan aldri lage dette albumet på nytt. Derfor må det bli perfekt, sier Bieber blant annet i traileren.

Også kona hans, Hailey Rhode Bieber, medvirker i den nye dokumentarserien om Justin Bieber.

– Det er så mye press folk ikke kan se, sier hun blant annet i traileren.

I oktober delte han et bryllupsbilde på Instagram. Da giftet paret seg på nytt:

Senere fulgte et innlegg på konas bursdag, der han avsluttet bildeteksten med å skrive «NEXT SEASON BABIES». Det fikk fansen til å gå bananas med barne-spekulasjoner.

Bieber slo gjennom som 13-åring og ble raskt en verdensstjerne – spesielt blant tenåringsjenter.

Publisert: 31.12.19 kl. 19:58

