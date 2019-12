MØTER REAKSJONER: Den populære forfatteren har uttrykt støtte til den omstridte forskeren Maya Forstater. Det har fått sosiale medier til å koke. Foto: Evan Agostini / Invision

J.K. Rowling anklages for transfobi etter Twitter-melding

Harry Potter-forfatteren er i hardt vær etter å ha markert støtte til transkjønn-kritisk forsker på sosiale medier.

Bakgrunnen for kritikken er en twitter-melding der Rowling viser sin støtte til forskeren Maya Forstater, som i fjor mistet jobben i en britisk tenketank etter å ha skrevet «støtende og ekskluderende» meldinger om transpersoner på Twitter.

Forstater saksøkte sin tidligere arbeidsgiver etter oppsigelsen, og onsdag tapte hun saken i en britisk arbeidsdomstol. I kjennelsen heter det at Forstaters ytringer er «uforenlige med menneskeverd og fundamentale rettigheter».

Forstaters benekter blant annet at det er mulig å endre sitt biologiske kjønn, og mener at menn som gjennomgår juridisk kjønnsskifte fortsatt bør regnes som menn. I etterkant av onsdagens dom skrev hun at «dette ble inntil svært nylig oppfattet som sunn fornuft av nesten alle».

45-åringens sak har fått økende oppmerksomhet i den britiske offentligheten den siste tiden, men eksploderte etter at Rowling uttrykte sin støtte til Forstater.

– Kle deg som du ønsker. Kall deg hva du vil. Ligg med enhver samtykkende voksen som vil ha deg. Lev ditt liv i fred og fordragelighet. Men å presse kvinner ut av jobben for å konstatere at (biologisk, journ.anm.) kjønn finnes? skriver Rowling i sin egen tweet, som også er signert med hashtagen #IStandWithMaya.

Får kritikk

Rowling hadde ikke tvitret siden november da hun brøt stillheten for å forsvare Forstater.

Nå får forfatteren, som til tider har vært svært så frittalende på sosiale medier om alt fra brexit og Labour-partiet til homofili i Harry Potter-universet, kraftig kritikk fra både fans, LHBT-aktivister og kjendiser. Forfatteren har også tidligere blitt kritisert for transfobi, etter å ha «likt» en tweet som omtalte transkvinner som «menn i kjoler».

Den profilerte transkjønnede forfatteren Jackson Bird uttalte torsdag at Rowlings støtte til Forstater vil være «hjerteskjærende» for mange.

– Hvis Harry Potter nå er ødelagt for deg, forstår jeg det godt, tvitret Bird torsdag.

Blant andre som har reagert negativt på meldingen er skuespiller Patricia Arquette og skuespiller og forfatter Mara Wilson.

– Hva har du å tjene på å benytte plattformen din til å være grusom og ekskluderende overfor en av verdens mest sårbare grupper, spør Wilson under Rowlings tweet.

Rowling har foreløpig unnlatt å kommentere saken og reaksjonene ytterligere, skriver New York Times.

– Fortjener ikke respekt

I kjennelsen blir Forstaters synspunkter beskrevet som «absolutist», og i strid med verdiene i et demokratisk samfunn.

– Saksøker påstår at en persons biologiske kjønn er absolutt, uavhengig av vedkommendes kjønnsidentitet eller uttrykkelse av kjønn, heter det i rettsdokumentene.

– Vedkommendes posisjon er at selv om en transkvinne har et «Gender Recognition Certificate», kan hun ikke på ærlig vis beskrive seg selv som en kvinne. Det er en påstand som ikke fortjener respekt i et demokratisk samfunn, skriver domstolen videre.

Forstater selv mener at hennes meninger passerer innenfor ytringsfrihetens grenser. Etter dommen omtaler hun seg som «sjokkert», og opplyser at hun vil vurdere hvordan hun best mulig kan anke kjennelsen.

Publisert: 20.12.19 kl. 17:58

