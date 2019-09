FERDIG PÅ NRK: Ane Dahl Torp og John Carew blir ikke å se i en tredje sesong av «Heimebane» på NRK. Foto: Motlys/NRK

NRK dropper sesong tre av «Heimebane»

Serieskaperne ser nå til andre strømmetjenester for en ny sesong av den populære serien, skriver bransjenettstedet Kampanje.

For mindre enn 10 minutter siden







Dramasjef Ivar Køhn i NRK forteller at produksjonsselskapet Motlys har kommet til dem med et forslag om å produsere tredje sesong for en annen strømmetjeneste, og at de ikke vil være til hinder for det.

– Vi har mer på hjertet og vil gjerne lage en sesong til, sier produsent Vilje Hagen til Kampanje.

Statskanalen legger til grunn at det er finansieringen av serien som gjør at de har valgt å takke nei til en sesong tre.

VG har vært i kontakt med serieskaper Johan Fasting som henviser til produsent i Motlys, Vilje Hagen. Hun forteller til VG at budsjettet for den tredje sesongen ville ligget på rundt det samme som sesong to.

– Vi har hatt god dialog med NRK hele veien, så det kom ikke som en stor overraskelse, men heller at vi har hatt et så godt samarbeid med dem at vi gjerne skulle gjort en ny sesong sammen med dem. Så krysser fingrene og håper at vi får laget en ny sesong, men med litt annen finansiering og en annen kanal enn de to første, sier hun.

Hun bekrefter til VG at de allerede er i dialog med andre strømmetjenester.

«Heimebane» har fått mye hyllest etter at serien hadde premiere våren 2017. Anmelderne kastet femmere etter den første sesongen. Også oppfølgeren fikk femmer av VG.

Sesong to av serien hadde ifølge Kampanje i snitt 800.000 seere, hvor halvparten av disse strømmet serien.

– Hvordan har skuespillerne reagert på avslaget?

– Jeg tror jeg kan si for de fleste som lager «Heimebane» at de gjerne ville gjort en ny sesong, så vi håper alle sammen at vi får til det, sier Hagen.

Det har ikke lykkes VG i å komme i kontakt med NRKs dramasjef Ivar Køhn.

Publisert: 17.09.19 kl. 16:33







Mer om