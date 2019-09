KASTER KLÆRNE: Travis Scott og Kylie Jenner møttes i 2017. Nå poserer de sammen i Playboy. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Kylie Jenner poserer splitter naken for Playboy

Realitystjernen gjør som søsteren gjorde for drøyt 12 år siden.

Realitystjerne og kosmetikkgründer Kylie Jenner (22) var bare ti år gammel da moren Kris Jenner (63) sa «Du gjør det helt fantastisk, søta» til Kim Kardashian West (38) under hennes fotoshoot for Playboy i 2007. Nå, drøye 12 år senere, skal Kylie Jenner selv pryde coveret for nettopp Playboy.

I magasinet stiller hun med kjæresten Travis Scott ved sin side, røper hun selv på Instagram.

Husker du denne? VGs Morten Hegseth møtte Bruce Jenner, som ble Caitlyn Jenner, i Hollywood i 2015:

«Når Houston møter Los Angeles», skriver hun - med henvisning til sin egen og rapperens hjemby under et nakenbilde tatt fra fotoshoot’en. I innlegget tag’er hun Playboy og bruker hashtag’en #Comingsoon.

På bildet postet på Instagram poserer 22-åringen, aller best kjent fra realityserien «Keeping up with the Kardashians», helt naken. Det eneste hun har på seg er en cowboyhatt på hodet. Mesteparten av Jenners kropp er imidlertid skjult, bortsett fra deler av baken.

Scott på sin side står i jeans, men i bar overkropp.

Ifølge nettstedet People skal de to på trykk i magasinets «Pleasure Issue». Kylie pryder fronten, og bildene skal være tatt av Kylies personlige fotograf, Sasha Samsanova.

les også Travis Scott: - Løslat A$AP Rocky

Jenner og Scott har datteren Stormi Webster (snart 2) sammen. Stormi kom til verden 1. februar i fjor.

Paret har datet siden de traff hverandre under Coachella-festivalen i California i april 2017. Fansen har lenge spekulert i at de to allerede har forlovet seg, men dette tilbakeviste Jenner i et intervju med magasinet Paper i februar.

