ERKJENNER DELVIS SKYLD: Lori Loughlin og ektemannen Mossimo Giannulli (t.v.) erkjenner delvis skyld. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Kjendispar må i fengsel

Den amerikanske skuespilleren Lori Loughlin og hennes ektemann Mossimo Giannulli er enige om å erkjenne delvis skyld etter siktelsen om konspirasjon i den såkalte collegeskandalen.

Oppdatert nå nettopp

Flere kjente personer ble i mars 2019 tiltalt for å ha svindlet til seg skoleplasser til barna sine.

To av de drøyt 50 velbemidlede foreldrene som er anklaget i saken er skuespiller Lori Loughlin, aller best kjent fra TV-serien «Under samme tak», og ektemannen og designeren Mossimo Giannulli.

Både Loughlin og Giannulli har gått med på å erkjenne seg skyldig i ett tilfelle av overføringsbedrageri hver, samt for bedrageri av offentlig tjeneste.

Ifølge Variety innebærer avtalen med påtalemyndighetene at Loughlin vil bli dømt til to måneder i fengsel, mens Giannulli vil få fem måneder å sone.

SONET: «Frustrerte fruer»-stjernen Felicity Huffman har sonet sin tid i fengsel for skolejukssaken. Foto: Charles Krupa / TT NYHETSBYRÅN

Hun må betale en bot på 150.000 dollar og får to års betinget fengsel med 100 timer samfunnstjeneste. Han må betale 250.000 dollar i tillegg til to års betinget fengsel med 250 timer samfunnstjeneste.

Paret blir dermed de 23. og 24. foreldrene til å erklære seg skyldig i skandalen.

Ekteparet var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, rundt 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.

Én av dem som valgte å tilstå den gang var «Frustrerte fruer»-stjernen Felicity Huffman, som sonet elleve dager i fengsel for å ha betalt 15.000 dollar for å gi datteren bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.

les også Skolejuks-saken: Lori Loughlin hevder hun har bevis for sin uskyld

Loughlin erklærte seg ikke skyldig, og nektet for anklagene om hvitvasking i korrupsjonssaken i fjor.

Så sent som i februar i år skal Loughlin og ektemannen sagt at de hadde bevis som viste at de var uskyldige i collegeskandalen, og sa at de aldri visste at pengene til den såkalte ringlederen bak collegejukset, William Rick Singer, var bestikkelser. De trodde at det var lovlige donasjoner.

Publisert: 21.05.20 kl. 15:46 Oppdatert: 21.05.20 kl. 18:16

Les også

Mer om Hvitvasking

Fra andre aviser