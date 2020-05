Foto: Skjermdump: Instagram / @brycehall

TikTok-stjerner arrestert

TikTok-stjernene Bryce Hall (20) og Jaden Hossler (19) som begge er medlemmer av TikTok-huset «Sway House», ble nylig arrestert på roadtrip gjennom USA.

Nå nettopp

Ifølge amerikanske People ble de to mennene arrestert i Texas sent mandag kveld. Årsaken er at de hadde narkotika på seg.

Hall ble siktet for besittelse av «under 50 gram med marihuana», som i USA defineres som en «forseelse». Det betyr at det ikke ses like alvorlig på som en vanlig forbrytelse.

Det hele skjedde under en roadtrip som TikTokerne tidligere har annonsert på sosiale medier.

Jaden Hossler ble også siktet for å besitte «under 50 gram marihuana». I tillegg hadde Hossler med seg «under 400 gram med kontrollerte stoffer», da TikTok-stjernene ble stoppet av politiet. «Kontrollerte stoffer» er en fellesbetegnelse for kjemisk fremstilte rusmidler eller regulerte medisiner, ifølge Wikipedia.

Måtte betale dyrt for lovbruddene

I noen land er det vanlig å kunne betale et beløp for å slippe ut av fengsel. Dette kalles kausjon og er veldig uvanlig i Norge, men brukes ofte i USA.

Bryce Hall betalte 5000 dollar i kausjon i går. Det er cirka 51.500 norske kroner. Etter han var sluppet ut postet han en tweet hvor han skrev «I'm back».

Senere i går kveld postet Hossler tweeten «Hi.» etter å ha betalt 6500 dollar, nesten 67.000 norske kroner, i kausjon.

TikTok vekker stadig reaksjoner. Nylig ble en trend beskyldt for å være rasistisk. Se hvorfor i videoen under:

Bryce Hall og Jaden Hossler er blant verdens største TikTok-stjerner med henholdsvis syv og seks millioner følgere i appen. De er medlemmer av TikTok-huset «Sway House» som ble stiftet i januar. Huset ses på som en konkurrent til «Hype House» som det har vært drama i den siste tiden. «Sway House» ble satt sammen av et talentjeger-selskap.

Publisert: 27.05.20 kl. 11:10

