Kanye West, her fotografert da han spilte på Øyafestivalen i 2011, tar på seg å betale høyskoleutdanningen til George Floyds seks år gamle datter. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix.

Kanye West betaler utdanningen til George Floyds datter

Rapstjernen Kanye West vil betale høyskoleutdanningen til Gianna Floyd, skriver ABC News. Hun er datteren til George Floyd, som ble drept av en politibetjent i Minneapolis.

NTB

Nå nettopp

Wests talsperson sier til kanalen at han har etablert et fond som skal dekke utgiftene tilknyttet høyskoleutdanningen til seks år gamle Gianna Floyd.

I tillegg har rapperen donert 2 millioner dollar, tilsvarende 19 millioner kroner, til veldedige organisasjoner tilknyttet Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og George Floyd. West har også lovet å dekke saksomkostningene for familiene til Arbery og Taylor.

Arbery ble skutt og drept da han var ute og jogget i et nabolag ved Brunswick i staten Georgia søndag 23. februar.

les også Besøker minnestedet for George Floyd: – Vi blir behandlet som om vi er dyr

Taylor ble drept av politiet i sitt eget hjem i midten av mars etter at politifolkene banket på døren hennes i forbindelse med en narkotikasak. 26-åringen ble skutt åtte ganger. Politiet fant ikke noe narkotika på adressen.

Floyd døde sist uke etter at politibetjenten Derek Chauvin satte kneet mot nakken hans i godt over åtte minutter. Chauvin ble først pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Siktelsen ble onsdag skjerpet i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

Felles for alle tre er at de var afroamerikanere, og drapene har ført til en massiv bølge demonstrasjoner i USA.

Publisert: 05.06.20 kl. 07:24

Fra andre aviser