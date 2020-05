INSTASTØTTE: Prinsesse Märtha og Durek Verrett uttrykker begge sin støtte til George Floyd etter politivold-episoden i Minneapolis. Her i København i forbindelse turné. Foto: Gøran Bohlin, VG

Prinsesse Märtha Louise ut mot politivold på Instagram

George Floyds dødsfall har vekket sterke reaksjoner. Nå uttrykker både prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett sin støtte.

Afrikansk-amerikanske George Floyd ble arrestert utenfor en dagligvarehandel i Minneapolis i Minnesota 25. mai. Hendelsen har fått bred oppmerksomhet fordi politibetjenten som la ham i jern, presset kneet mot nakken til Floyd i flere minutter, slik at ikke lenger fikk puste og ble bevisstløs.

Floyd var ubevæpnet da han ble pågrepet, og døde i politiets varetekt mandag kveld.

Til tross for at politibetjenten og tre av hans kolleger umiddelbart ble sagt opp, oppsto det store demonstrasjoner i byen etter hendelsen.

I kjølvannet av hendelsen har flere store navn gått ut i sosiale medier for å hedre Floyd. Nå kaster også prinsesse Märtha Louise seg på.

«Det sårer meg dypt at vi mennesker ikke har utviklet oss fra å drepe hverandre, dra andre ned, skade hverandre på grunn av våre egne usikkerheter», skriver hun.

Også kjæresten Durek Verrett har vært ute med støtte til Floyd på sin Instagram-profil.

«Jeg får ikke puste, vi kveles alle i denne verdenen av forvirring og desillusjon», skriver han.

Han mener konflikten ligger i et system som «bygger opp murer mellom søstre og brødre».

Ønsker rettferdighet

Reaksjonene på Floyds dødsfall er mange, det vises blant annet under emneknaggene #JusticeForGeorgeFloyd og «ICantBreathe.

– Det er ikke nok at de kun har fått sparken. De kunne gjort alt annet enn å sette kneet i nakken hans, de behandlet ham verre enn et dyr, har Philonise Floyd, broren til George, uttalt til CNN.

Kusinen deres Tera Brown understreket videre i samme intervju at å gi politimennene sparken er en god start, men det må mer til.

– Vi ønsker å se rettferdighet for vår familie. Vi ønsker å se dem bli tiltalt for mord, sier hun til kanalen.

Det er ennå uklart hva som er årsaken til at George Floyd døde. I en uttalelse fra politidepartementet i Minneapolis står det at Floyd døde av et «medisinsk tilfelle».

Hendelsen har ført til kraftige protester i den amerikanske byen:

















En mindre eksplosjon sees i et butikklokale i Minneapolis natt til torsdag norsk tid.

En rekke skyteepisoder i USA der politiet har drept afroamerikanere, har utløst masseprotester over hele landet mot politiets maktbruk mot ubevæpnede, svarte mennesker og ført til dannelsen av aktivistbevegelser som Black Lives Matter.

Den aktuelle hendelsen i Minneapolis har blitt sammenlignet med dødsfallet til Eric Garner i 2014.

«Jeg får ikke puste», skal de siste ordene til Garner ha vært på et fortau i Staten Island 17. juli 2014, da en politimann trolig tok et dødelig halsgrep på Garner i et forsøk på å legge ham i håndjern for ulovlig sigarettsalg.

