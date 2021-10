VANT: Leah Isadora Behn vant pris under Vixen Awards 2021.

Leah Isadora vant pris for årets influencer beauty

(GAMLE LOGEN, OSLO) Fredag kveld kåres de beste influencerne og profilene i sosiale medier.

Av Siri Berge Christensen

– Det er like før jeg begynner å gråte, sier Leah Isadora Behn fra scenen.

16-åringen er datter av prinsesse Märtha Louise og avdøde Ari Behn, og vant fredag prisen for årets influencer beauty under Vixen Awards.

– Jeg må selvfølgelig takke mamma og pappa for at de alltid og uansett har støttet meg, og sagt at jeg kan gjøre hva som helst, fortsetter hun.

VG er på plass på Gamle Logen i Oslo hvor utdelingen foregår. Denne artikkelen oppdateres fortløpende med vinnere og reaksjoner fra scenen.

Behn møtte sammen med mammaen på den røde løperen.

Fredag kveld kan en rekke influencere og profiler i sosiale medier vinne prise for årets influencer innen mote, beauty, trening og helse, livsstil, interiør, underholdning – for å nevne noen.

Blant de mer etablerte influencer-navnene finner man finalister som Eveline Karlsen, Jørgine Massa Vasstrand, Rawdah Mohamed og Hanna-Martine. Sistnevnte kan vinne hele fire priser.

Disse kan vinne Vixen Awards 2020:

Årets influencer mote:

Tale Torjussen

Vinner: Jenny Skavlan

Jonas Braathen

Janka Polliani

Rawdah Mohamed

Årets influencer beauty:

Vinner: Leah Isadora Behn

Eveline Karlsen

Tim Kristian

Alexandra Joner

Fredrik Skoglund

Årets influencer trening og helse:

Vinner: Jørgine Massa Vasstrand

Johannes Høsflot Klæbo

Ingrid Landmark Tandrevold

Inger Houghton

Pia Seeberg

Årets influencer livsstil:

Sara Emilie

Hanna-Martine

Emma Ellingsen

Liva Ingebrigtsen

Eveline Karlsen

Årets influencer interiør:

Blue x Nickolay

Camilla Bakken

Maria Bergman

Kristin Gjelsvik

Lene S. Pedersen

Årets influencer mat:

Emilie Nereng

Hanne-Lene Dahlgren

«KaayneLagerMat»

Ellen Aabol

Ida Gran Jansen

Årets influencer reise og friluftsliv:

Helene Myhre

Lene Marie Gåsbakk

Cecilie Skog

Benjamin Forthun

Loff (@safaripaasafari)

Årets influencer underholdning:

Vegard Harm

Hanna-Martine

Linnea Løtvedt

Oskar Westerlin

Wasim Zahid

Årets gullpenn:

Trygve Skaug

Ingeborg Senneset

Sandra Lyng

Kaveh Rashidi

Jennie Sofie

Årets business:

Sophie Elise

Eveline Karlsen

Halvor Bakke

Jørgine Massa Vasstrand

Camilla Pihl

Årets sterke mening:

Maria Mena

Fredrik Solvang

Ingeborg Senneset

Emma Ellingsen

Hanne-Lene Dahlgren

Årets stjerneskudd:

Jenny Huse

Josefine Vogt

Helene Myhre

Oskar Westerlin

Liv Gravdahl

Folkets favoritt:

Sara Emilie Tandberg

Hanna-Martine

Liva B. Ingebrigtsen

Jørgine Massa Vasstrand

Linnea Løtvedt

Årets influencer:

Hanna-Martine

Ingeborg Senneset

Iselin Guttormsen

Emilie Nereng

Rawdah Mohamed

Specsaversprisen årets forbilde:

Hanne-Lene Dahlgren

Wasim Zahid

Tinashe Williamson

Emma Ellingsen

Gisle A.G. Agledahl

Inger Houghton, Liva Ingebrigtsen, Kristin Gjelsvik, Emilie Nereng, Vegard Harm, Oskar Westerlin og Sandra Lyng er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.