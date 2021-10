forrige



Iselin Guttormsen kåret til årets influencer

GAMLE LOGEN, OSLO (VG) Prinsessedatter Leah Isadora Behn og NRK-profil Fredrik Solvang var blant dem som stakk av med pris under Vixen Awards 2021.

Av Siri Berge Christensen og Live Austgard (foto)

Fredag kveld ble de beste influencerne og profilene i sosiale medier hyllet og kåret. Vinneren av kanskje den gjeveste prisen, årets influencer, var Iselin Guttormsen.

– Jeg trodde virkelig ikke dette, i hvert fall ikke at jeg skulle begynne grine. Men det har vært så tøft å stå i dette, sa hun til stående applaus fra salen.

Guttormsen rettet en stor takk til Sebastian Solberg, som oppdaget henne på sosiale medier, og David Eriksen, som turte å satse på en dame som snakker om sex.

– Ikke minst familien min og de kjære barna mine, som har inspirert meg til å se på livet og kroppen på en helt annen måte. Mange synes kanskje jeg snakker stygt og provoserende, og at jeg gjør alt for å bli hørt. Og jeg gjør det, fortsatte hun.

Vant sin første pris

En annen som vant pris var Leah Isadora Behn (16), datter av prinsesse Märtha Louise og avdøde Ari Behn.

– Det er like før jeg begynner å gråte, sa hun fra scenen.

Hun vant prisen for årets influencer beauty. I sin takketale starter hun med å takke juryen.

– Jeg må selvfølgelig også takke mamma og pappa for at de alltid og uansett har støttet meg, og sagt at jeg kan gjøre hva som helst, fortsetter hun.

Behn møtte sammen med mammaen på den røde løperen i forkant av utdelingen.

Også NRK-profil Fredrik Solvang stakk av med influencerpris fredag. Han vant kategorien årets sterke mening.

– Til alle som noen gang har følt de var litt utafor eller ikke passet helt inn, så står det en brun mann på TV to ganger i uken, sier Solvang blant annet i sin takketale.

VANT INFLUENCERPRIS: Fredrik Solvang stakk av med pris for årets sterke mening.

Jenny Skavlan, Emilie Nereng og Jørgine Massa Vasstrand gikk heller ikke tomhendt hjem. Sistnevnte ble kåret til årets influencer innen trening og helse, og folkets favoritt.

Musiker og instagrampoet Trygve Skaug vant pris for årets gullpenn, og ble beskrevet av juryen som et stort talent med en unik formidlingsevne.

Det var en fullstappet sal på Gamle Logen i Oslo da det fredag kveld skulle kåres en rekke influencere innen mote, trening og helse, livsstil, interiør, underholdning – for å nevne noen.

Se oversikt over vinnere av Vixen Awards 2021:

Årets influencer mote:

Tale Torjussen

Vinner: Jenny Skavlan

Jonas Braathen

Janka Polliani

Rawdah Mohamed

Årets influencer beauty:

Vinner: Leah Isadora Behn

Eveline Karlsen

Tim Kristian

Alexandra Joner

Fredrik Skoglund

Årets influencer trening og helse:

Vinner: Jørgine Massa Vasstrand

Johannes Høsflot Klæbo

Ingrid Landmark Tandrevold

Inger Houghton

Pia Seeberg

Årets influencer livsstil:

Vinner: Sara Emilie

Hanna-Martine

Emma Ellingsen

Liva Ingebrigtsen

Eveline Karlsen

Årets influencer interiør:

Blue x Nickolay

Vinner: Camilla Bakken

Maria Bergman

Kristin Gjelsvik

Lene S. Pedersen

Årets influencer mat:

Vinner: Emilie Nereng

Hanne-Lene Dahlgren

«KaayneLagerMat»

Ellen Aabol

Ida Gran Jansen

Årets influencer reise og friluftsliv:

Vinner: Helene Myhre

Lene Marie Gåsbakk

Cecilie Skog

Benjamin Forthun

Loff (@safaripaasafari)

Årets influencer underholdning:

Vegard Harm

Hanna-Martine

Linnea Løtvedt

Vinner: Oskar Westerlin

Wasim Zahid

Årets gullpenn:

Vinner: Trygve Skaug

Ingeborg Senneset

Sandra Lyng

Kaveh Rashidi

Jennie Sofie

Årets business:

Sophie Elise

Vinner: Eveline Karlsen

Halvor Bakke

Jørgine Massa Vasstrand

Camilla Pihl

Årets sterke mening:

Maria Mena

Vinner: Fredrik Solvang

Ingeborg Senneset

Emma Ellingsen

Hanne-Lene Dahlgren

Årets stjerneskudd:

Jenny Huse

Josefine Vogt

Helene Myhre

Oskar Westerlin

Vinner: Liv Gravdahl

Specsaversprisen årets forbilde:

Hanne-Lene Dahlgren

Wasim Zahid

Vinner: Tinashe Williamson

Emma Ellingsen

Gisle A.G. Agledahl

Folkets favoritt:

Sara Emilie Tandberg

Hanna-Martine

Liva B. Ingebrigtsen

Vinner: Jørgine Massa Vasstrand

Linnea Løtvedt

Årets influencer:

Hanna-Martine

Ingeborg Senneset

Vinner: Iselin Guttormsen

Emilie Nereng

Rawdah Mohamed

