FØLER SEG BEDRE: Lisa Anckarman og Henrik Elvejord Borg forteller at de opplevde et dramatisk døgn i Thailand. Nå er den svenske influenceren på bedringens vei.

Henrik Borg om kjæresten: − Jeg var sikker på at hun skulle dø

«Ex on the Beach»-profilen Henrik Elvejord Borg og hans forlovede åpner opp om dramatikken som utspilte seg da hun fikk skremmende symptomer i Thailand i julen.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Henrik Borg, som ble kjent etter at han deltok i «Ex on the Beach» og den svenske forloveden, influencer Lisa Anckarman, forlot i november den kalde vinteren i Sverige mot varme og sol i Thailand.

De har kjøpt hus på øyen Ko Lanta. Men idyllen tok brått slutt.

– Jul og nyttår har vært helt brutalt egentlig, sier Borg til VG på telefon fra Thailand.

Under frokosten 22. desember sier Anckarman at hun har mistet synet på ene øyet.

– Hun sa synsvinkelen ble helt svart og det tenkte vi ikke var helt bra, sier Borg.

De bestemte seg for å dra hjem og satt seg deretter på scooteren for å kjøre til legevakten. Men under scooterturen begynner Anckarman å miste bevisstheten, forteller Borg.

SKREMMENDE: Også Anckarman sier til VG at hun trodde hun kom til å dø.

Dramatisk

– Vi kjører ikke langt før hun begynner å si ord som ikke finnes, hun begynner å bable. Hun sier for eksempel «vaktare» når hun egentlig skulle si «snabbare», hvorpå hun etter hvert begynner å miste bevisstheten på scooteren.

Borg styrer scooteren med en hånd og må holde fast i kjæresten med den andre. Fremme på legevakten mister hun bevisstheten flere ganger, forklarer han.

– Når man ser det kjæreste man har miste taleevne og bevisstheten ... Jeg var sikker på hun skulle dø. Å kjenne på den sorgen var bare helt jævlig.

På legevakten ble de sendt med ambulanse til nærmeste sykehus to og en halvtime unna, forteller Elvejord Borg.

– Den turen var jo helt for jævlig, jeg måtte sitte i forsetet og hadde ikke kontroll over hva som skjedde bak der. Det var bare helt surrealistisk.

Han legger til:

– Vi skjønner ikke hva de sier, hvor langt vi skal eller hva det kan være.

Panikkreaksjon

På sykehuset tok Anckarman flere tester, blant annet MR.

TESTER: Sykehuset i Thailand tok flere tester av Anckarman etter at hun opplevde de skremmende symptomene.

– Først var vi redd for at det var et hjerneslag, sier Anckarman til VG - og legger til at hun også opplevde at halve ansiktet ble numment.

Borg tilføyer:

– De symptomene der var groteske å bevitne. Men de kom frem til at det er stress over lang tid som har utløst en panikkreaksjon i kroppen.

Anckarman forteller at legene ga henne beskjed om å ta det med ro i tiden fremover.

– Vi er kjempeglad for at det ikke var noe med hjernen. Jeg trodde jeg kom til å dø, sier hun.

Hun er takknemlig for at hun har fått en advarsel.

– Jeg er glad, også for denne motgangen. Det betyr at jeg må forandre ting til noe som blir bra for meg, sier hun.

De siste ukene har hun vært sengeliggende mens forloveden Borg har tatt seg av influencerens mange oppgaver.

HVILER: Siden den dramatiske hendelsen har Anckarman brukt tiden på å hvile. Borg har tatt ansvaret for influencerens mange avtaler i de siste ukene.

– Jeg ble plutselig prosjektleder for et svensk filmcrew, alle samarbeidene Lisa må gjøre og jeg måtte holde kontakten med ansatte i Sverige, sier Borg.

Sesong to av deres realityserie har også blitt kuttet ned fra seks til tre episoder på grunn av hendelsen.

– Det kjennes herlig at det er så lang tid til bryllupet – så jeg får tid til å hvile, sier Anckarman avslutningsvis.

Paret ble sammen i april 2020. Oktober samme året fridde Borg og fikk ja.

De skal gifte seg 28. mai i år.

I videoen nedenfor avslører det forlovede paret priset på forlovelsesringen: