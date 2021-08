VARSLER ENDRINGER: Svenske «Paradise Hotel» gjør store endringer i formatet etter overgrepssanklager. Foto: Nent Group Sverige

Avlyser en ny sesong av svenske «Paradise Hotel»

Den svenske versjonen av «Paradise Hotel» endres etter overgrepssanklager.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den allerede innspilte høstsesongen av svenske «Paradise Hotel» kommer ikke til å vises, skriver Nent i en pressemelding mandag.

I mai ble vårsesongen av realityprogrammet fjernet fra strømmetjenesten etter to av deltagerne sa de ble utsatt for overgrep under innspillingen. Saken ble i ettertid politianmeldt, og svenske påtalemyndigheter etterforsker saken.

Den kommende sesongen ble spilt inn tidligere i år, og nå er det altså bestemt at heller ikke den kommer til å vises.

Når programmet returnerer i 2022 kommer det ifølge pressemeldingen til å skje store forandringer i formatet.

«I det nye paradiset er hovedfokuset å gjenspeile ungdoms virkelighet og hverdagsliv. Målet er å demonstrere et mer moderne og oppdatert format med fokus på likestilling og mangfold. Det blir store endringer rundt deler av de klassiske elementene, noe vi gleder oss til å presentere neste år», skriver Nent.

Det er foreløpig uvisst om det samme kommer til å skje i Norge. VG har vært i kontakt med Nent, som foreløpig ikke har noen kommentar.