Utsatt for hets etter å ha deltatt i koreansk realityshow Oline (21) vil bare holde på med dans og dyrke hobbyen sin. Men hun opplever at det er mye fiendtlighet i fanmiljøet hun selv er en del av. Xueqi Pang Av Publisert 03. oktober, kl. 19:04

Sammen med venninnene Ida (22) og Malin (21) har hun dansegruppen «Catch». De beskriver seg selv for k-popfans, og legger ut dansevideoer på YouTube, Instagram og TikTok. De har opplevd å få flere frekke kommentarer.

Selv om mange utenforstående mener at k-popfandom er «cringe», opplever Oline og Ida Amalie Rønning at blant de som er mest hatefulle, er k-popfansen selv.

Oline (21) deltok i koreansk reality

I 2019 får 19 år gamle Oline en melding på Instagram om at hun er invitert til å delta på en audition for et k-popshow i Sør-Korea.

SØR-KOREA: Oline har vært i Sør-Korea to ganger, hvorav ett opphold på seks måneder. Ida bodde i Sør-Korea i nærmest ett år. Nå studerer de begge i England.

Hun har blitt oppdaget gjennom dansevideoene til «Catch».

Hun tror umiddelbart dette er en profil noen har laget for å kødde med henne og dansegruppen. Men fordi kontoen er så ivrig og pågående, forstår Oline etterhvert at auditiontilbudet er ekte.

Det viser seg at det er et av Sør-Koreas største produksjonsselskaper som står bak forespørselen.

Dro til Berlin for å holde audition

I løpet av noen uker sender hun inn flere videoer og reiser til Berlin for å delta på audition sammen med andre unge kvinner fra hele Europa.

På møtet får hun beskjed om å synge og danse.

– Jeg var ikke forberedt på å synge i det hele tatt. Jeg bare sang den første sangen jeg kom på. Fordi jeg nettopp hadde sett «Hobbiten», så forslo jeg «I see Fire» av Ed Sheeran.

Oline blir selv litt overrasket når hun får vite at hun har bestått testen.

Hun får delta på realityshowet «UHSN» sammen med jenter fra flere steder i verden, og sammen skal de bo i Sør-Korea i én måned for å lære om koreansk kultur. De skal også spille inn en låt og musikkvideo som ekte k-popstjerner.

Var k-popstjerner for én måned

I Sør-Korea blir hun kjent med ni andre unge kvinner fra land som Russland, Egypt og Thailand. I løpet av en måned får de oppleve alt fra sør-koreansk mat til klesdrakt mens de blir filmet av Mnet.

Flere av kvinnene får fans, og følgertallene deres i sosiale medier vokser.

– Jeg fikk venner for livet. Det var en helt spesiell opplevelse, sier hun.

Oline har delt flere videoer om hvordan oppholdet på realityshowet var på TikTok.

De siste fire dagene spilte gjengen inn låten «Popsicle» som du kan se under.

Oline: – Vi fikk masse hets

Men k-pop har sin mørke side. Det får også Oline kjenne på kroppen etter endt opphold i Sør-Koreas stjernehimmel.

Gjennom språkbarrieren skapes det en misforståelse blant internasjonale k-popfans. Mange begynner å tro de ti kvinnene mot slutten av TV-programmet skal danne en faktisk k-popgruppe.

– Det var gøy å få oppleve k-popindustrien. Men det var aldri ment at vi skulle bli en k-popgruppe, vi var bare deltagere i et realityshow, forklarer Oline.

– Mange tror vi er en k-popgruppe, og vi fikk masse hets i sosiale medier hvor folk mente at hvite kvinner ikke hadde noe å gjøre i k-pop. At k-popgrupper først og fremst skal være for sørkoreanere, forteller Oline.

Hun lager også TikTok-video hvor hun forteller om hetsen hun ble møtt med av fanatiske k-pop-tilhengere.

Ingen rom for meninger

Venninnen Ida nikker og legger til at det ikke er bare TV-showdeltagerne som får hets.

– Når vi legger ut dansevideo får vi ofte beskjed om at vi gjør noe feil eller tolker noe feil. Mange vestlige k-popfans er veldig intense og aksepterer ikke at noen avviker fra hva de anser som riktig, sier Ida.

Både Oline og Ida har oppholdt seg i Sør-Korea over lengre perioder og har gått språkkurs.

De to understreker at kritikken først og fremst kommer fra k-popfans utenfor Sør-Korea, - altså internasjonale k-popfans.

GATEDANS: Da de var i Sør-Korea fremførte de på gaten. De vakte oppmerksomhet og flere stoppet opp for å se på.

– Du kan ikke si at du ikke liker den og den sangen. Hvis du for eksempel sier at du ikke synes den nye BTS-sangen er så bra. Da kommer de etter deg. Du kan ikke si noen ting, forteller Ida.

– Please, BTS-fans - ikke kom etter oss nå, tøyser jentene.

Mener intense fans ødelegger for resten

Kvinnene anser ikke seg selv om hardbarkede k-popfans, men dyrker fortsatt kulturen gjennom dans og musikk. Hun synes den mest intense fansen ødelegger for resten.

– Det er fortsatt stigma å like k-pop i Vesten. Folk på utsiden synes k-pop er «cringe», mens folk på innsiden aksepterer ingen form for kritikk av k-pop.

– Mens folk i Sør-Korea bryr seg ikke, og synes det bare er kult at vi er så inspirert av deres kultur. Likevel blir mange krenket på vegne av de. De har dykket så dypt inn i k-pop at de har fått en tanke om hvordan det er og skal være.

DANS: Ida, sammen med Catch, elsker å koreografere og danse til k-popmusikk.

De mener at det er nettopp på grunn av den mest hardbarkede fansen som fører til at k-pop har et dårlig rykte, og fansen blir latterliggjort.

– Heldigvis får vi for det aller meste bare positive tilbakemeldinger på videoene våre, sier kvinnene.

De sier at de ikke kommer til å gi seg med å lage k-popvideoer med det første.