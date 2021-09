«Farmen»-fest havner i retten

Den omstridte «Farmen»-festen havner i retten etter at deltager nekter å betale forelegg på 20.000 kroner.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I april utskrev politiet i Finnmark to forelegg til arrangøren av «Farmen»-festen, som ble holdt på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag på kvelden lørdag 27. februar 2021.

Det var idrettslaget og tidligere «Farmen»-deltager Nils Kvalvik som fikk et forelegg på 20.000 kroner hver for å ha arrangert festen og brutt smittevernloven.

Kvalvik nektet å akseptere forelegget, og ettersom han ikke har betalt, har saken tatt en ny vending:

– Idrettslaget har vedtatt forelegget, mens personen som fikk forelegg har ikke vedtatt forelegget og saken er oversendt Indre og Østre Finnmark tingrett for berammelse av hovedforhandling, sier politiadvokat Marit Valan til VG onsdag.

Saken er berammet til 1. februar 2022.

Kvalvik har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

les også To får bøter etter omstridt «Farmen»-fest

Tidligere har han fasthold ved at sammenkomsten var lovlig, og uttalt at alle de besøkende testet seg før de kom til Finnmark, at de var i karantene før de reiste - og at de ble testet på nytt etter at de ankom.

– I tillegg har de hatt et helt hotell for seg selv, med hvert sitt rom. Vi har ikke vært sammen med andre folk, og har vært på fjellet hele tida, uttalte han til Dagbladet i april, samtidig som han understreket at begge coronatestene var negative for samtlige.

les også «Farmen»-Thor etter utskjelt fest: – Beklager

Minst elleve «Farmen»-deltagere og fem personer fra Billefjord idrettslag deltok på festen. Videoer fra denne kvelden, delt av «Farmen»-kjendisene selv, viste over 20 personer i samme rom.

Anledningen var at realityvennene skulle støtte «Farmen»-prest Thor Haavik (26), som holdt gudstjeneste til inntekt for at kirken skal holde åpent gjennom vinteren.

Porsanger-ordfører Aina Borch konstaterte at «Farmen»-deltagerne brøt flere nasjonale corona-forbud på festen. Kort tid etter uttalte politiet i Finnmark at de skulle etterforske saken.

Saken mot de øvrige deltagerne ble henlagt etter bevisets stilling.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltagerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, skrev politiet i en pressemelding.