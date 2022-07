FRUSTRERT OG SUR: Privatistskolen Sonans’ nye reklamekampanje har fått Victor Sotberg til å reagere.

Victor Sotberg reagerer på gaming-reklame: − Gammeldags

Programlederen mener Sonans gjør gaming og trening til syndebukker for om noen sliter på skolen. – Synd at Sotberg reagerer, svarer skolen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en reklamekampanje for privatistskolen Sonans indikeres det at gamingen til en fiktiv person førte til at vedkommende ikke fikk karakter i matte.

Det får Victor Sotberg (31) til å reagere.

– Hater disse reklamene, skrev Sotberg på sin Instagram-historie med reklamekampanjen avbildet.

Videre skriver han at reklamen irriterer «crappen» av ham.

– «La oss fortsette å undergrave og bygge opp fordommene mot gaming», legger han ironisk til.

Sotberg har lenge vært programleder for NRK – blant annet i YouTube-satsingen «FlippKlipp», som blant annet handler om gaming. Nylig gikk Sotberg til TV2.

– Gammeldags

Til VG utdyper Sotberg at han opplever at reklamene til Sonans misbruker noen foreldres fordommer mot unges hobbyer.

– Så jeg ble ganske frustrert og sur da jeg så disse reklamene.

Også en versjon som handler om trening får Sotberg til å reagere.

– De gjør gaming og trening til syndebukker for om noen sliter på skolen. Meget gammeldags måte å se det på, sier Sotberg, som mener at trening er viktig for å få overskudd til skole, og at gaming har mange egenskaper som kan hjelpe.

– Alt fra å lære språk, til å utvikle løsningsorientering. Og ikke minst for å koble av.

Programlederen tror unge som ser reklamene ikke føler de blir tatt på alvor, og at deres hobbyer er noe de bør skjemmes over.

– Og noen foreldre kan fort tenke at barna deres sin hobby kan ødelegge for skolegang og fremtid.

Sotberg mener det handler om balanse.

– En god balanse mellom gaming, trening og skole er jo det beste. Men det er absolutt ikke det budskapet jeg får av Sonans sine reklamer.

– Synd å høre

VG har vært i kontakt med Sonans. De svarer at de med kampanjen sier høyt og tydelig at det er lov å gjøre feil, og lære av dem.

– Det er selvsagt synd å høre at Sotberg reagerer på kampanjen. Vi håper likevel han forstår bakgrunnen og intensjonen, sier Raymond Hanslien, markedssjef i Sonans.

Hanslien sier at det ofte er det ikke problemer med ambisjonene, men det er fort å glemme utdannings- og karrieremålene sine i en engasjerende periode som ung voksen, enten du har latt deg engasjere av gaming, trening, russetid – eller noe helt annet.

Raymond Hanslien, markedssjef i Sonans

Kampanjen henvender seg til 18–29 år gamle mennesker. Sonans opplever ikke at disse har fordommer mot gaming.

– Tvert imot spiller mer enn femti prosent daglig, og det er en av de mest populære fritidsinteressene sammen med film og musikk. Nettopp dét er grunnen til at vi bruker situasjoner som gaming. Det betyr på ingen måte at man ikke skal ha fritidsinteresser ved siden av jobb eller skole, sier Hanslien, og legger til:

– Men vi tror mange har kjent på følelsen av at de har brukt litt for mye tid på ting som er gøy. Da er det godt å vite at det er lov å være etterpåklok.

Utover Sotbergs reaksjon, har ikke Sonans noen informasjon som tilsier at de bør endre kampanjen, forteller Hanslien.

– Vi har tvert imot fått gode tilbakemeldinger. Mange synes budskapet er viktig, flertallet kjenner seg igjen og oppgir at filmene er morsomme og sanne.

– Veldig gammelt symbol på gamere

Førstelektor ved Universitetet i Oslo, Joakim Johansen Østby, forsker på dataspill. Han er enig med Sotberg i at reklamen er gammeldags.

– Dette er jo et veldig gammelt symbol på gamere. Det er jo den typiske unge gutten som sitter oppslukt i spillet på et isolert og mørkt rom, sier Østby til VG.

Han mener også at reklamekampanjen ikke er representativ for målgruppen.

FORSKER PÅ SPILL: Joakim Johansen Østby er førstelektor ved Universitetet i Oslo, og forsker på dataspill.

– Vi vet at det finnes gamere i alle aldere og kjønn, så det følger jo med stereotypen at representasjonen blir slik den er her.

– I klippet går gaming på bekostning av det som «teller». Jeg vil ikke avskrive det som et individuelt problem, men det er ingenting som tyder på at det er et samfunnsproblem. Dette har jo paralleller til sammenhengen mellom vold i dataspill og vold i samfunnet. Det er ikke gaming som er hovedårsaken, forteller Østby.