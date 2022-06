IKKE SAMMEN: Mayoo Indiran og Therese Sivertsen har gått hver til sitt. Her fra finalefesten til «Kompani Lauritzen» tidligere i vår.

TV-profil Mayoo Indiran bekrefter brudd: − Utrolig vondt

Mayoo Indiran og Therese Sivertsen er ikke lenger kjærester.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Jeg og @mayoo.indiran har gått fra hverandre. Det er vondt. Veldig vondt. Og jeg setter pris på at jeg får sorge i fred, vær så snill» skrev Therese Sivertsen på sin Instagramhistorie sammen med et bildet av de to mandag kveld.

TV-profil Mayoo Indiran har delt innlegget til Sivertsen. TV 2 meldte først om bruddet.

– Det er utrolig vondt og trist. Det var jo ikke denne retningen dette skulle utvikle seg, men jeg prøver å finne gleden i hverdagen tilbake, sier 31-åringen til VG.

Indiran og Sivertsen har vært samboere, og Indiran har tidligere fortalt at de møttes gjennom felles venner.

Nå beskriver han ekskjæresten som en bra jente, og sier at han har lært utrolig mye av henne.

– Mennesker endrer seg, utvikler seg, endrer meninger og får nye mål. Et brudd trenger ikke alltid å være stygt, det handler om å forstå hva man ønsker og hva man har.

Da han først fortalte om kjæresten forble Sivertsen holdt anonym, men i ettertid har han flere ganger vist henne fram på offentlige eventer som blant annet finalefesten på «Kompani Lauritzen».

Indiran ble kjent da han deltok på «Paradise Hotel». I ettertid har han blant annet vært med på «Sofia» og «Kompani Lauritzen».