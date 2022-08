IKKE SINGEL: Hasse Hope, her fra et VG-intervju i 2018.

Hasse Hope avslører kjæreste

Komiker og programleder Hasse Hope (36) sier han har hatt en fantastisk sommer med sin «splitter nye kjæreste».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er i onsdagens episode av podkasten «Nerdelandslaget» at Hope første fortalte at han ikke lenger er singel.

– Jeg har hatt en bra sommer. Jeg har gjort masse forskjellige ting, men det som preget min sommer mest er, «newsflash»; jeg har fått meg kjæreste, sier han til stor jubel fra medprogramlederne Ida Horpestad og Andreas Hedemann.

Til VG forteller han at de to først møttes på en datingapp for flere år siden.

– Vi «matcha» på Tinder i 2017, og sendte hverandre maks tre meldinger i året fram til 2022. Da tok jeg motet til meg og ba henne ut.

– Det vi kan lære av dette er at man ikke alltid trenger å matche med nye folk for å få seg kjæreste, noen ganger ligger personen bare et lite stykke bakover i chattelista.

– Hadde blitt for mye kødd

Kjæresten, som han ikke ønsker å navngi, jobber med noe helt annet en han selv, nemlig i staten - noe han synes er «veldig deilig».

– Hadde blitt for mye kødd og fjas om begge skulle lage prompevitser ved middagsbordet hver dag.

I podkastepisoden forteller Hope at han har hatt en fantastisk sommer med sin nye kjæreste.

– Jeg har gjort masse ting sammen med min splitter nye kjæreste. Jeg har vært i København, jeg har vært i Kristiansand og sett Kaptein Sabeltann. Det var fantastisk, før han også legger til med stolthet:

– Og vi har også gamet sammen.

«Nerdelandslaget» er nemlig en podkast som handler om nettopp gaming, og det å ta «nerdekultur» på alvor.

Hope er kjent fra en rekke TV-programmer, har gitt ut bok, og er i tillegg komiker.