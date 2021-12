FÅTT TREDJE DOSE: Kronprinsesse Mette-Marit, som har fått sin boosterdose av coronavaksinen. besøkte torsdag vaksinesenteret på Grünerløkka

Kronprinsessen med vaksineoppfordring

Under et besøk til vaksinesenteret i bydel Grünerløkka kommer kronprinsesse Mette-Marit med en klar oppfordring.

Av Vilde Haugen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er utrolig viktig at alle vaksinerer seg nå, ikke bare for seg selv, men også for andre. Jeg vil oppfordre folk til å ta den, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsessen besøkte torsdag vaksinesenteret i Hausmansgate i Oslo, som befinner seg i bydel Grünerløkka. Under besøket fikk kronprinsessen høre om erfaringene til de som jobber i førstelinjen på vaksinesenteret.

– Det er fantastisk å få komme hit og se hvordan det jobbes på vaksinesenteret. Jeg er så imponert. Dette er folk som har stått i det i hele pandemien, sier kronprinsessen, som selv har fått tredje vaksinedose.

KONGELIG BESØK: Kronprinsesse Mette-Marit sammen med bydelsoverlege Mari Skaugen Tindberg (t.v), sykepleier Ingunn Tilden Orvik, teamleder Mathias Kvalnes, prosjektleder Kristine Pauline Heggdal-Moen, bydelsdirektør Ellen Oldereid og ordfører Marianne Borgen.

Utfordrende å skaffe personale

Til stede var også de som leder arbeidet og koordineringen av vaksinasjonen i bydelen – prosjektleder for vaksinesenteret Kristine Pauline Heggdal-Moen og bydelsoverlege Mari Skaugen Tindberg.

De forteller at den absolutt største utfordringen de har stått ovenfor, er å få inn et tilstrekkelig antall kvalifisert helsepersonell til vaksinearbeidet. En svært stor andel av de som er og har vært ansatte på vaksinesentrene er midlertidige ansatte.

– Vi skalerte voldsomt ned etter at dose to var satt, og nå skal en tredje dose settes. Samtidig er samfunnet gjenåpnet, og mange som har jobbet her tidligere har skaffet seg andre jobber. Det er utfordrende å få inn nok folk, sier Skaugen Tindberg.

Selv om dugnadsarmene har blitt kortere og befolkningen er lei, skryter Tindberg og Heggedal-Moen voldsomt av både folket og ansatte.

– Vi har selvfølgelig noen faste ansatte, men er helt avhengige av den enorme innsatsen til befolkningen som har stilt opp for å jobbe her, sier Heggedal-Moen.

– Det har vært stadige endringer med hvordan vaksineringen skal gjennomføres, men de tilpasser seg hele tiden. Det er en utrolig takknemlig gjeng som jobber her, sier Tindberg.

Også kronprinsessen rettet en spesiell takk til alle helsepersonell under pandemien.

Stor andel unge

Bydel Grünerløkka med rundt 75 000 innbyggere skiller seg ut på et spesielt punkt: Her er 44 000 personer – altså over halvparten – i aldersgruppen 18–45 år.

– Det betyr at alle kommer samtidig, sier Heggedal-Moen.

I september ble det satt rundt 290 doser i timen, og over 100 000 i uken, sier de.

Nå håper de ansatte at også de som har vært usikre vil velge å ta vaksinen. Sykepleier Ingunn Tilden Orvik, som jobber i førstelinjen på vaksinesenteret, sier at de forventer noen travle måneder fremover, nå som boosterdose skal gis.

– I starten av vaksineringen gikk ting treigere, spesielt når det var vaksinemangel og siden vi ikke har så stor andel med eldre innbyggere. Det har vært svært rolige perioder med rundt 50 doser om dagen. Men vi vet at i tiden fram mot jul og etter nyttår vil det bli svært mye å gjøre.

– Opplever dere at mange som ikke har ønsket å vaksinere seg har ombestemt seg den siste tiden?

– Vaksinedekningen har økt, men det er mange grunner til at folk ikke har ønsket å ta den. Noen har kanskje vært usikker og nølt litt, og ikke helt gjort seg opp en mening før nå.