SLAP: Youtuberne Mr. Beast og Mark Rober slo seg selv i ansiktet hver gang de fikk en donasjon.

Slo seg selv 42.000 ganger

Mr. Beast holdt en utradisjonell innsamlingsaksjon, da han sendte direkte sammen med YouTube-kollega Mark Rober.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var på tirsdag at youtuberen Jimmy Donaldson, bedre kjent som «Mr. Beast», holdt en innsamlingsaksjon på YouTube sammen med Mark Rober, til inntekt for deres felles prosjekt #TeamSeas. Prosjektet går ut på å fjerne 13 millioner kilo søppel fra elver og hav.

Målet deres er å samle inn 30 millioner dollar innen nyttår – en dollar for hver «pound» (0,45 kilo) med søppel, som er måleenheten de bruker i USA.

Som en del av innsamlingsaksjonen holdt YouTube-stjernene en direktesending hvor de sammen med teamet sitt ble slått til inntekt for prosjektet.

Totalt ble de slått, klasket eller fiket til 42.000 ganger, skriver nettstedet InvenGlobal.

1000 DOLLAR: Her blir Donaldson utsatt for «The Mega Slap», hvor han blir slått av en svær hånd etter at en fan har donert 1000 dollar.

Forskjellige slag for forskjellige summer

Det ble gjort forskjellige slag for forskjellige donasjonssummer.

10 dollar tilsvarte et slag på en valgfri plass på kroppen, 100 dollar var et slag i ansiktet, og 1000 dollar ga «the mega slap». Det innebar hjelp av en svær hånd laget i et hardt materiale som ble sluppet fra taket, som traff personen som skulle slås over i et basseng med skumgummi.

Innsamlingsaksjonen ble startet i oktober og har allerede dratt inn store summer. Blant giverne er også den norske artisten Alan Walker. Han skal ifølge Dexerto ha gitt 111.111 dollar.

I skrivende stund har de passert 20 millioner dollar.

MR. BEAST: Jimmy Donaldson har gjort enorm suksess på YouTube de siste årene.

Deler ut penger til tilfeldige

Den styrtrike 23-åringen er kjent for å dele ut penger til tilfeldige folk på nettet, men gir også store summer til veldedighet.

Donaldson har også gjort stor suksess på YouTube med rådyre konsepter, som da han tidligere i høst brukte 30 millioner kroner på å gjenskape «Squid Game» med ekte deltagere.

MrBeast er også kjent for aksjonen der han fikk inn 20 millioner dollar for å plante 20 millioner trær i 2019.

Flere nettsteder skriver at det forventes enda større ting fra 23-åring i 2022.