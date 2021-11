Her sitter vennegjengen i bilen plutselig sammen med den verdenskjente YouTuberen.

Camilla (23) var taxi for Logan Paul i Bergen

Da en haug med fans samlet seg rundt Logan Paul på Fisketorget i Bergen hoppet han inn i bilen til Camilla Høivik Sandnes (23) og vennegjengen for å komme seg vekk.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert:

Tirsdag ettermiddag delte plutselig YouTube-stjernen Logan Paul (26) et bilde av julemarkedet på Torget i Bergen med sine 21 millioner følgere på Instagram.

Da dro blant annet Fredrik Steen-Hansen (17) ned til byen i håp om å få øye på superstjernen.

Etter et mislykket forsøk på å dra til Akvariet, dro de til Fisketorget hvor de plutselig fikk øye på han.

Fredrik Steen-Hansen (17) møtte superstjernen ved Fisketorget i Bergen tirsdag kveld.

– Vi spurte om vi kunne få ta bilde med han, og om hva han gjorde i Bergen. Han fortalte at han bare var der for å «chille», sier Steen-Hansen til VG.

Han forteller at han pleide å følge youtuberen før skandalen i 2018, men at han har fått et bedre rykte etter han begynte å utfordre kjendiser i bokseringen.

– Jeg ble litt starstruck, men jeg klarte å holde masken da jeg snakket med han. Jeg kjente litt på skjelven etterpå, forteller Steen-Hansen.

Dette bildet fra Bergen delte han med sine 21 millioner følgere tirsdag ettermiddag.

Hoppet inn i bilen

Søstrene Sienna (15) og Camilla (23) Høivik Sandnes var blant mange som tok turen ned til Fisketorget. De kjørte ned sammen med noen venner, da de fikk øye på Paul. De snakket med han og fikk ta bilder.

De forteller til VG at det etter hvert begynte å samle seg mange folk rundt han. Da ropte en av kompisene i bilen og spurte om han ville sitte på.

Sienna forteller at hun og en venninne måtte gå ut av bilen for at det skulle bli plass.

– Jeg var ganske sjokkert da han faktisk kom bort til bilen. Han tok med seg en kameramann og hoppet inn. Han var veldig takknemlig for at vi fikk han vekk fra folkemengden, forteller Camilla.

Sienna (15) gav bort plassen i bilen slik at Logan Paul kom seg vekk fra folkemengden på Fisketorget.

De forteller at de kjørte han en runde rundt i sentrum før de satte han av et sted hvor det ikke var så mye folk.

– Han sa faktisk at han ikke visste at Norge var et land før i går. Han fortalte at han bare hadde sett et langt land på kartet og bestemte seg for å dra veldig spontant. Da han innså hvor mange folk som dro for å se etter han, sa han at han angret på at han la ut bildet på Instagram.

Begge søstrene beskrev han som veldig hyggelig og jordnær.

– Skulle nordover

Tom Andreassen (20) satt og tok en pils på Grand Hotell i Bergen med en venn da han fikk øye på Paul som var der med et team.

– Vi gikk bort og fikk et bilde. Han var utrolig hyggelig og imøtekommende.

De to vennene spurte også Paul hva han gjorde i Bergen.

– Han sa han tok en fridag i dag, før han skulle videre nordover. Han sa han hadde en plan om å bade med spekkhuggere, sier Andreassen til VG.

Den amerikanske YouTube-stjernen er på tur i Bergen.

Selger huset i Los Angeles

For noen uker siden ble det kjent at superstjernen selger luksusvillaen sin i Los Angeles, fordi han ønsker å flytte til Puerto Rico.

Villaen ble lagt ut med en prisantydning på svimlende ni millioner dollar, som tilsvarer nærmere 78 millioner norske kroner.

De siste årene har Logan Paul og lillebroren Jake Paul (24) skapt mye blest etter å ha utfordret kjendiser i bokseringen.

I 2019 utfordret han youtuberen KSI, men senest i sommer møtte han den pensjonerte og 16 ganger verdensmester i boksing, Floyd Mayweather (44).

18. desember møter Jake Paul bokseren Tommy Fury, lillebroren til Tyson Fury, som også er kjent fra det britiske realityshowet «Love Island».