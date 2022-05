Bill Skarsgård (til høyre) spiller rollen som Clark Olofsson.

Slår tilbake mot Netflix-serie

Han ble kalt Sveriges første «kjendisgangster». Nå har livet hans blitt til Netflix-serien «Clark». Men den ekte Clark Olofsson er ikke fornøyd med hvordan han blir fremstilt.

Av Monica Flatabø

– Jeg ville aldri ha stjålet smykker fra kvinner som jeg akkurat hadde ligget med, sier Clark Olofsson (75) i et intervju i svenske Amelia.

I dag lever han et anonymt liv han i Belgia. Og, som han sier: – Helt lovlydig.

Det står i sterk kontrast til hvordan Clark Olofsson har levd mesteparten av sitt liv som kriminell og på flukt fra politiet.

Han har tilbrakt mer enn halvparten av livet sitt i fengsel. Dømt for drapsforsøk, overfall og ran.

Clark Olofsson har blitt kalt Sveriges første «kjendisgangster» og beskrevet som en av landets mest kontroversielle personligheter.

Eller som VGs anmelder beskriver ham: En smilende røver med et voldsomt vinnende vesen og evnen til å iscenesette seg selv, uansett situasjon.

SKUESPILLERNE: Bill Skarsgård på biltur i Netflix-serien «Clark».

Nå har livet til Clark Olofsson blitt til Netflix-serien «Clark». Det er Bill Skarsgård («IT») som spiller hovedrollen. Serien ligger nå på førsteplass over de mest sette i Norge.

Olofsson selv har, ifølge magasinet Amelia, foreløpig kun sett én episode av serien.

– Det er gøy at det virker som om den går bra, sier han i intervjuet.

– Netflix burde jo satse på enda en sesong. Det er uendelig mye mer å fortelle.

TATT: Clark Olofsson ble pågrepet i 1965 etter at han hadde angrepet to politibetjenter.

Clark Olofsson var bare 19 år da han medvirket til et innbrudd der vennen hans drepte en politibetjent. Senere skulle han bli en av Sveriges mest ettersøkte personer, beskrevet som en av landets farligste, skriver Aftonbladet.

Ikke minst ble han verdensberømt etter at bankraneren Janne Olsson krevde at Clark Olofsson skulle løslates fra fengselet og føres inn i Kredittbanken på Norramalmstorg under ranet – som senere ga verden begrepet «Stockholmsyndromet».

GISLER: Bankranet av Kredittbanken på Norrmalmstorg i 1973 utviklet seg til en gisseldrama. Fire bankansatte ble holdt fanget i hvelvet.

Akkurat som i serien så spiller kvinner en sentral rolle i Olofssons virkelige liv. Hvor mange han har ligget med, vet han ikke, sier han i Amelia-intervjuet. Han vet heller ikke hvor store summer han satt igjen med etter å ha ranet ulike banker. Og han er usikker på om han synes han blir fremstilt riktig i Netflix-serien «Clark».

–Jeg var aldri så pompøs. Jeg måtte være profesjonell, kald, analytisk, sier Olofsson til Amelia. Likevel gir han ros til Bill Skarsgård for en ellers god rolletolkning.

RØMLING: Olofsson rømte fra fengselet i februar 1969 og reiste til Kanariøyene. Her føres han hjem til Sverige igjen etter å ha blitt pågrepet i Frankfurt.

Hvor mye han fikk av Netflix for memoarene sine «Vafan var det som hände?» vil han ikke røpe. Men han sier:

– Jeg er fornøyd. De ville ikke at jeg skulle blande meg i produksjonen. Så de fikk frie hender, og jeg holdt meg borte.

I dag er Clark Olofsson midt i 70-årene, men det er bare fore år siden han sist slapp ut av fengsel etter å ha sonet en straff for grov narkotikaforbrytelse.

Siden har han blant annet bodd hos sin niese i Skåne, før han flyttet til Belgia.

Ifølge Amelia har han ingen samvittighetskvaler for forbrytelsene han har begått.

Også Dagens Juridik har snakket med den tidligere bankraneren. I dette intervjuet sier han at han har dårlig helse, men at han har planer om å se serien som livet sit i ro og fred når han har overskudd. Han sier at han har store planer – men ingen som innebærer noe kriminelt.