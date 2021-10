DRONNINGEN AV HALLOWEEN: Heidi Klum har et velfortjent rykte som dronningen av halloween, mye takket være hennes ekstreme forvandlinger. Her er hun kledd som alien sammen med mannen Tom Kaulitz i 2019.

Slik feiret disse kjendisene halloween

At halloween og Hollywood går hånd i hånd, er det ingen tvil om.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Skremmende eller ei, det mangler hverken kreativitet eller engasjement når det feires halloween i kjendisverdenen. For Heidi Klum, som har fått kallenavnet «Dronningen av halloween», var 2021 intet unntak.

Heidi Klum er kjent for å legge inn en særdeles stor innsats i sin halloween-feiring, og hvert år forsvarer hun «dronning»-tittelen sin med stor suksess. Ikke bare på grunn av hennes svært detaljerte kostymer og store halloweenfester, men også takket være en ny tradisjon som ble født i coronaåret: En helt egen skrekkfilm.

– Siden jeg ikke kunne ha min årlige halloweenfest i år, ville jeg finne en unik og gøy måte å feire på hjemme med familien min i stedet, skrev Klum i en e-post til USA Today.

I år som i fjor har Klum erstattet den sosiale sammenkomsten med å produsere en liten halloween-snutt sammen med mann og barn. På den nesten åtte minutter lange videoen kommer Klum tilbake fra de døde som en zombie.

– Jeg elsker transformasjonsprosessen. Kostymer, parykker, kontaktlinser, proteser og sminke spiller alle en viktig rolle når man skal skape en look, skriver hun.

I skrivende stund har den ikke-fullt-så-hyggelige filmen, hvor Klum mister stadig flere kroppsdeler, fått over 800.000 avspillinger på Instagram.

– Jeg tror folk genuint elsker å bli redde. Det er en viss spenning som overvinner kroppen din når du blir redd av en filmscene eller av noen andre, skriver hun.

Det tok to dager å spille inn skrekkfilmen, som ble filmet i et slott leid i Hollywood. Ifølge Klum selv er hennes favorittscene en middagsscene med familien som ved hjelp av ertesuppe og prosjektil-oppkast tar en noenlunde uappetittlig vending.

– Alle hadde suppe både i håret og på klærne, og det stinket virkelig i bilen på vei hjem. Selv etter at vi vasket bilen, luktet det ertesuppe i flere dager etterpå.

Selve kvelden, 31. oktober, brukte 48-åringen og ektemannen Tom Kaulitz på et lite hageselskap for barna og vennene deres, forteller hun.

Dukket opp hos Ellen

Trolig ble mange dalmatinere skremt da selveste Cruella de Vil dukket opp i stolen hos Ellen DeGeneres før helgen. Heldigvis viste det seg å være Kris Jenner som hadde tyvstartet feiringen – og det er ikke første gang hun tar på seg rollen som De Vil.

– Et år kledde jeg meg ut som Cruella de Vil og fikk alle barna mine til å være hunder, forteller hun DeGeneres.

Debuten som ond hundeeier gjorde hun da hennes nå verdensberømte barn fortsatt var små.

– De var unge nok til at de gjorde som jeg sa. Det var veldig søtt.

Helt ugjenkjennelig

Lizzo er kjent for å stjele oppmerksomheten og på halloween er det intet unntak. Forkledd som Grogu, altså Baby Yoda, var sangeren så ugjenkjennelig at hun kunne spasere nedover Hollywood Boulevard i femten minutter uten at noen kjente henne igjen.

Iført grønn kroppsmaling, blond parykk, store ører og en lang kappe, dro Lizzo deretter til Spotifys halloweenfest, hvor hun opptrådte på scenen i full Yoda-drakt.

SPOTIFY: Lizzo på scenen som Baby Yoda.

Netflix-favoritt

At mange har latt seg inspirere av Netflix-serien Squid Game var forventet. Det viser seg at også kjendisverdenen har hoppet på årets store halloween-trend. Blant annet lekte både Paris Hilton og Rebel Wilson «rødt lys» under Michael Brauns halloweenfest i Los Angeles.

Mens Wilson blendet godt inn som deltager 456, skilte Hilton seg i stor grad ut i mengden som en moderne versjon av Askepott.

Også Scandal-skuespiller Kerry Washington valgte å prøve lykken som Squid Game-deltager: