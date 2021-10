PewDiePie åpner opp: − Jeg hadde et problem

Den svenske YouTube-stjernen Felix Kjellberg (32), bedre kjent som PewDiePie, forteller at han ble avhengig av whisky etter kontroversene i 2017.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Verdens mest fulgte youtuber, med 110 millioner abonnenter, har stått i mange stormer gjennom sin elleve år lange karriere.

I 2017 ble han anklaget for rasehat etter å ha betalt to menn på internett til å holde opp et skilt der det sto: «Død over alle jøder». Youtuberen selv mente det hele var en vits.

Drakk hver dag

Dette er bare én av mange kontroverser for svensken. Nå åpner han opp om hvordan han håndterte det som skjedde for fire år siden. Det skriver Dexerto.

I en fersk YouTube-video forteller PewDiePie at han brukte alkohol for å takle stresset og angsten som fulgte.

– Jeg drakk whisky hver eneste dag, og jeg innså at jeg holdt på å bli avhengig da jeg prøvde å kutte ned og merket hvor vanskelig det var, sier 32-åringen, og legger til:

– Når jeg ser tilbake på det, innser jeg at jeg måtte håndtere veldig mye angst på den tiden. Å drikke for å rømme fra følelsene sine er en oppskrift på katastrofe.

Les også: Pengene strømmet inn for PewDiePie

Byttet ut alkoholen

Youtuberen forteller at hjernen hans ble trent til å tenke at det snart kom til å skje noe fælt.

– Det virket uunngåelig. Nå er jeg på et sted i livet hvor alt er bra, men det kan gå til helvete veldig fort, og jeg har sett det skje.

les også PewDiePie svarer på kritikken

PewDiePie forteller at han etter hvert greide å slutte å drikke, men at han isteden ble avhengig av nikotinplaster i en periode.

– Jeg drakk fordi jeg var stresset, og det var ikke før jeg hadde jobbet meg gjennom følelsene at jeg greide å kutte ut de tingene, sier han i videoen.

Les også: Skandalene som rystet YouTube

Han sier også at han håper åpenheten kan hjelpe andre til å se sine egne avhengigheter og søke hjelp for dem.

I kommentarfeltet får 32-åringen massiv støtte for åpenheten.