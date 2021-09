Markus Neby: – Vi er mange som unner Else å få seg kjæreste

Selv om de trives godt i hverandres selskap, synes Markus Neby (29) at Else Kåss Furuseth (41) kan være litt intens. Nå håper han at hun kan få seg kjæreste.

Av Marianne Thorshaug Kristiansen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden