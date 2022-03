Komiker søkte på jobben som NRK-sjef: − Det er ikke humor

Komiker Erlend Mørch, som blant annet står bak Discovery-serien «Sigurd fåkke pult», sverger på at søknaden ble sendt i fullt alvor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke humor. Det er for å vise en kontrast mellom eliten som får disse jobbene, og de som kunne gjort en helt utmerket jobb – som meg, sier Mørch (27) til VG.

Onsdag dukket han opp blant 22 navn på søkerlisten til jobben som kringkastingssjef i NRK. Stillingen ble lyst ut i høst, og den som får den overtar etter Thor Gjermund Eriksen. Han har hatt jobben siden 2013.

– Kunne håndtert det fint

Mørch sier at han skjønner at han ikke kommer til å få jobben, men at han tror han kunne hatt en sjanse hvis det var en stilling folket kunne velge til.

– Mye av det som inngår i jobben til en kringkastingssjef, for eksempel etiske spørsmål rundt journalistikken kunne jeg fint håndtert. Og så ville jeg nok delegert praktiske oppgaver rundt budsjett og lignende videre, sier han.

Komikeren mener NRK har det han kaller et «utviklingskompleks».

– Serier som går så det suser får én, maks to sesonger. Jeg ville sørget for mer varige konsepter.

– Har du selv opplevd dette med underholdningskonsepter hos NRK?

– Nei, jeg har ikke hatt noe hos NRK som jeg kan huske, svarer Mørch.

Han legger til at han har vært i dialog med statskanalen om andre jobber, men at det ikke har blitt noe av. Mørch har hatt andre ambisjoner i NRK, forteller han.

NRKs nåværende kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen.

– Og det er å være kringkastingssjef?

– Ja. Jeg tenker sånn: Hvor dårlig kringkastingssjef kan man være?

Bør se til YouTube

I tillegg til å lage TV-humor driver Mørch med streaming på Twitch, som er eid av Amazon. Komikeren forklarer at halvparten av pengene han tjener på streaming derfor går til tek-giganten.

– NRK tror deres største konkurrenter er Netflix og HBO, men det er plattformer som YouTube og Twitch, som tilbyr betaling til selvstendige innholdsskapere, sier Mørch.

– Jeg mener NRK burde jobbe med å utvikle et godt alternativ til YouTube og Twitch for eksempel. De plattformene aner ikke hvordan de skal forholde seg til ytringsfrihet, legger han til.

Mørch forteller at han har fått noen spørsmål fra venner og pressen om søknaden sin. Foreldrene har tilsynelatende ikke ennå fått med seg at sønnen er på utkikk etter ny jobb.

– Var du forberedt på spørsmålene fra pressen om søknaden din?

– Nei, men det er greit at dere ringer. Vi er brikker i et større system, og man ville vanligvis ikke ansatt en 27-åring til denne jobben. Men kanskje man burde det?

– Jeg håpet mer at noen i NRK skulle ringe, men det har de ikke gjort.

– Har du fått avslag?

– Ja, jeg har fått avslag i dag. Det var ikke overraskende.

