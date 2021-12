MARKANTE: Hans-Erik Dyvik Husby og Kim Friele gikk begge bort i november.

Begrensninger for Frieles og Husbys begravelser

Både Kim Friele og Hans-Erik Dyvik Husby skal begraves til uken. Nå må antallet gjester reduseres.

Det opplyser byråleder i Jølstad begravelsesbyrå, Terje Sveum, til VG.

– I forhold til de nye tiltakene, påvirker det disse arrangementene på to måter, sier han til VG.

– For oss betyr det at begravelsesseremoniene får en begrensning på 600 personer, da med tre kohorter på 200 i hver. Når det gjelder privat minnestund i etterkant, må antallet gjester begrenses til 100, sier han.

– Det gir litt utfordringer, legger han til.

Kim Friele skal følges til sin siste hvile på statens regning fra Oslo Domkirke førstkommende mandag. Torsdag finner begravelsesseremonien til rockestjernen Hans-Erik Dyvik Husby sted i Lillestrøm kirke.

Alle må registreres

Jølstad begravelsesbyrå håndterer begge.

– De nye restriksjonene gjelder alle begravelser, men dette er de to største nå, sier Sveum.

– Vi har fått bekreftet fra Domkirken at de skal få plass til 600, sier Sveum, og opplyser at kirken i utgangspunktet hadde plass til flere.

– Med de nye kravene om oversikt over deltagere, innebærer det også registrering ved QR-kode i døren.

De første får plass

Sveum opplyser at 200 plasser allerede er reservert til Frieles seremoni i Domkirken, og at for å være blant de øvrige 400, må man være tidlig ute.

I Lillestrøm kirke var det i utgangspunktet antydet at 520 skulle få plass. Hva antallet nå må ligge på, er ennå ikke avklart, men Sveum anslår at kohortkravet vil føre til en begrensning på rundt 470 gjester. Også der må alle registreres.

Det private minnesamværet for Friele etter seremonien i kirken, er allerede fulltegnet. De 100 som får være med, er informert.

– Opprinnelig var tallet høyere, sier Sveum.

Regjeringen gikk torsdag ettermiddag ut med nye innstramminger som følge av oppblomstringen av virusvarianten omikron.

Husby og Friele, sto svært markante skikkelser på hvert sitt felt, døde henholdsvis 19. november og 22. november.

Dagen etter Kim Frieles bortgang, kunngjorde regjeringen at homo-pioneren skulle hedres med statlig begravelse.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Frieles etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.