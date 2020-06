HÅPEFULL: Barack Obama, her under en virtuell studentseremoni tidligere i mai, tror på den oppvoksende generasjonen. Foto: YOUTUBE / CHASE /Reuters

Barack Obama: – Kan bli et skikkelig vendepunkt

Tidligere president Barack Obama (58) tar ordet etter en helg med massive demonstrasjoner og opptøyer etter George Floyds død.

Obama skriver i et langt leserinnlegg på nettstedet Medium at han forstår folks fortvilelse og engasjement for «Black lives matter» etter at ubevæpnede George Floyd ble arrestert, lagt i bakken for så å bli holdt nede under kneet til politimannen som nå er siktet for uaktsomt drap.

I innlegget, eller appellen, skriver Obama:

«Jeg skjønner at de siste månedene har vært tung og demotiverende, at frykten, sorgen, usikkerheten og prøvelsene under denne pandemien er blitt forsterket gjennom tragiske påminnelser om at fordommer og manglende likestilling fortsatt preger så mye av den amerikanske hverdagen.»

Verden har etter Floyds død sett voldsomme opptøyer mellom demonstranter og politi.

Bygninger er blitt stormet, rasert og satt fyr på. Mange er blitt alvorlig skadet i sammenstøtene, deriblant journalister på jobb.

Obama peker på at de aller fleste som gir uttrykk for sorg, sinne og frustrasjon over at enda et menneskeliv er gått tapt, er fredelige, inspirerende, modige og ansvarsfulle. Han sier disse fortjener respekt og støtte, ikke fordømmelse.

«Å være vitne til det store engasjementet til unge mennsker de siste ukene, nennesker av alle raser og samfunnslag, gir emg håp. Hvis vi i tiden fremover kan kanalisere vårt velbegrunnede sinne i fredelige, varige og effektive handlinger, kan dette øyeblikket bli et skikkelig vendepunkt i vår nasjons lange reise mot leve opp til våre høyeste idealer», skriver Obama – den 44. presidenten i rekken.

Obama legger til at det til syvende og sist må være opp til den nye generasjonen med aktivister å sørge for strategier som fungererer best til enhver tid.

«(...) Bølgene av protester over hele landet viser en ekte og legitim frustrasjon over ent mer enn ti år lang svikt når det gjelder å sørge for en ny politipraksis og reform av det overordnede rettssystemet i USA.»

Obama tar sterk avstand fra alle som tyr til vold i kampen mot rasisme, og sier at volden ikke må unnskyldes eller forklares. Han skriver at voldelige demonstranter setter uskyldige mennesker i fare.

Han sår også tvil rundt hvorvidt de det gjelder opererer på bakgrunn av «ekte aggresjon», eller om de kun er opportunister.

Den tidligere presidenten peker på at en rekke nabolag, som allerede er vanskeligstilt, blir rammet ytterligere gjennom voldsopptøyene.

«Jeg så en gammel, svart kvinne som ble intervjuet i dag, oppløst i tårer fordi den eneste matbutikken i hennes område var blitt vandalisert. Hvis vi skal se på historien, kan det ta år før den butikken gjenoppstår.»

Obama, som overlot presidentvervet til Donald Trump i 2017, mener at ethvert politihus må et uavhengig organ som etterforsker påstått forsømmelse.

Obama postet mandag også denne teksten på Instagram, der han skriver at dersom vi etterlyser høyere etisk standard, må vi selv følge det eksempelet vi strekker oss etter:

Også tidligere førstedame Michelle Obama (56) har uttrykt seg i sosiale medier. Under en bildeserie med malerier av Floyd og andre ofre, skrev hun i helgen at hun lider under den siste tidens tragedier.

«Og jeg er utmattet av et hjerte som aldri slutter å knuses. Akkurat nå er dte George Breonna og Ahmaud. Før det vart det Eric, Sandra og Michael. Det bare fortsetter og fortsetter. rase og rasisme er en realitet som så mange av oss vokste opp med å måtte forholde oss til», skrev Michelle Obama.

Publisert: 01.06.20 kl. 21:20

