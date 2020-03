Siv Jensen om svogerens død: – Jeg hadde dårlig samvittighet

Da søsterens samboer gikk bort, sto Frp-lederen midt i forberedelsene til en viktig valgkamp – og valgte politikken.

Det kjenner Fremskrittspartiets leder på i dag.

– Men det verste var at jeg ikke hadde lyst. Jeg hadde bare lyst til å være sammen med Nina, og jeg kjente at jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg forlot henne da hun hadde det som verst, sier Jensen.

Hun forteller at sorgen var tung å bære, og at det var utfordrende å skulle prestere på den politiske scenen.

– Jeg hadde ikke snakket sant hvis jeg hadde sagt det var enkelt å håndtere. Jeg måtte stenge det av, fordi jeg var veldig berørt.

ETTER OPERASJONEN: Noen uker etter at Eik hadde blitt født, lå Nicolai selv på operasjonsbordet. Foto: Privat

Det var i august i fjor at Nicolai Roan, Nina Jensens kjæreste i ti år, mistet livet som følge av hjernekreft. Paret hadde fått sitt første barn ett og et halvt år tidligere, og kun uker etter at lille Eik kom til verden, måtte Nicolai operere ut en svulst i hjernen.

Senere ble det klart at Roan hadde fått påvist glioblastom grad fire – en av de mest aggressive formene for hjernekreft, med en gjennomsnittlig overlevelsesrate på under ni måneder.

Nina Jensen la denne Facebook-meldingen ut kort tid etter samboerens bortgang:

Hele intervjuet kan du se på NRKs Lindmo 21.35 i fredag kveld.

