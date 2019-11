BARE VENNER: Agna Hollekve og Erik Rothaug fra Farmen avviser påstanden om at de et par i fredagens utgave av Se og Hør. Foto: TV2 / Faksimile Se og Hør

«Farmen»-deltakere i strupen på Se og Hør: – Vi er bare venner

«Farmen»-Agna (47) synes det er tøvete av Se og Hør å kople henne med «Farmen»-Erik (24): – At det er en romanse mellom oss, har ikke rot i virkeligheten, sier Sogndal-kvinnen.

Agna Hollekve trodde ukeblad-forsiden som Erik Rotihaug sendte henne, var manipulert. Det står at de er et par, at de snakker ut om romanseryktene og blåser i aldersforskjellen.

– Da jeg skjønte at forsiden virkelig er sånn, ble jeg opptrekt. Se og Hør mer enn hinter at det er eller har vært noe mellom oss. Det er helt feil, sier Agna Hollekve.

På Nordfjordeid sitter Erik Rotihaug og er like oppgitt over Se og Hør Extra, som kom i handelen fredag.

– Agna og jeg fikk et ekstremt godt vennskap på gården og kom veldig godt overens, det er alt. Men media er nå media, du må ta alt med en klype salt, sier 24-åringen.

De var blant 14 deltakere som skulle drive gården Lundereid utenfor Kragerø som om de var i 1919, med kappestrid, intriger, vennskap og ufred.

Femtende sesong av realityserien har finale på TV 2 8. desember. Agna og Erik er fortsatt med i kampen om seieren.

Riktig sitert inni bladet

– Vi hadde snakket med Se og Hør-journalisten i forbindelse med andre saker om «Farmen». Og leser du det som står inni bladet, er vi riktig sitert, sier Agna Hollekve.

OPPGITT: Agna Hollekve (47) eier gård i Sogndal. Foto: Mattis Sandblad

I selve artikkelen står det at begge ler av romanseryktene, at de knyttet vennskapsbånd under konkurransen og at aldersforskjellen ikke har noe å si for vennskapet.

– Jeg satte ikke så voldsom pris på at forsiden og overskriftene skaper et annet inntrykk. Men jeg har fått beklagelse, både fra journalisten og redaksjonssjefen.

– Hva sa du til Se og Hør-sjefen?

– Jeg sa at de alltid må la oss gjennomlese både intervju og overskrift på forhånd. Når feil er på trykk, er det for sent. Han ville komme med forslag til kompensasjon, sier Hollekve.

– Kunne du hatt et forhold til en som er halvparten din alder?

– Jeg tror folk kan være kjærester på tvers av alder og religion og hva det er. Men Erik og jeg er ikke det. Da blir det feil i vårt tilfelle. Vi har et godt vennskap som folk får respektere.

– Du må kunne stole på noen

Erik Rotihaug sier at ukene på «Farmen» var som å leve i en boble.

– En sånn konkurranse er langdryg. Du må kunne stole på noen, eller så blir du helt torsken i hodet. Agna er beint fram ærlig, hun støttet meg og vi arbeidet godt sammen. Deltakerne danner allianser – og da jeg var med Agna, visste jeg hva jeg hadde.

OPPGITT: Erik Rotihaug (24) er septiktømmer på Nordfjordeid. Foto: Mattis Sandblad

Han setter stor pris på vennskapet og sier de har kontakt også etter innspillingen.

– Agna er en kjekk dame, det. Men det er overhodet ikke annet enn vennskap mellom oss.

Hun mener forsiden er verst for ham.

– Sånn omtale går mer ut over ham på 24 år. Han er en kjekk, ung gutt, men Se og Hør kopler ham til tre av «Farmen»-damene bare i den artikkelen, sier Agna Hollekve.

Erik Rotihaug sier han har god kontakt med mange som har vært på «Farmen».

– Det er en opplevelse å være med på og jeg sitter igjen med mange gode minner. Men jeg har ikke vært kjæreste med disse damene, sier 24-åringen fra Nordfjordeid.

Beklager «par»-påstand

Ansvarlig redaktør Ulf André Andersen i Se og Hør har følgende kommentar:

– Seerne har oppfattet at det har vært noe mellom dem og vært opptatt av det. Nå snakker de ut om ryktene. At vi kaller dem et par, kan mistolkes – og det vil vi beklage i Se og Hør. Det med aldersforskjellen er en faktaopplysning, sier Andersen.

I pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, heter det: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet».

– Har dere dekning for overskriftene i denne saken?

– Vi har dekning for hovedtittel. Stikktittelen kan mistolkes, det klargjør vi i neste utgave, sier Se og Hør-redaktøren.

Publisert: 23.11.19 kl. 22:40

