Jan Thomas viser seg splitter naken i Se og Hør: – Ser på dette som kunst

Under tittelen «Motepolitiet - Helt avkledd» er den norske kjendisstylisten bokstavelig talt nettopp det. Han angrer ingenting.

Kjendisstylist Jan Thomas (52) har i en årrekke vært tilknyttet Se og Hør , ikke bare som et yndet intervjuobjekt, men også i Motepolitiet - der han hyller og slakter norske og internasjonale kjendisers antrekk på den røde løperen.

Nå tar han sin karriere i ukebladet enda et steg videre. I tirsdagens utgave stiller han opp uten en tråd i en syvsiders snakker ut-reportasje om sitt liv. Det gjør han med ryggen til kamera, poserende ved en hest - og med en bildetekst som sier at han har «ridd på en utrolig medgangsbølge».

– Jeg er jo ikke lei meg for at folk synes jeg er heit. Jeg er en godt voksen mann på 52 år, og har ikke gjort noe for å skape usikkerhet for andre. Jeg tar ansvar bare for meg selv, og er veldig stolt av resultatet, sier Jan Thomas til VG på spørsmål om hvilke reaksjoner han har fått etter at bildet nådde offentligheten.

Tirsdag la han nemlig ut denne posten på sin egen Instagram:

– Hvordan fikk dere ideen til akkurat dette bildet?

– Jeg har jo gjort mange intervjuer og bilder opp gjennom, og før dette ble gjort satte vi oss ned og diskuterte bildemulighetene. Det var stylisten som kom opp med det, etter å ha sett noe lignende i et internasjonalt motemagasin. Det gikk en faen i meg. Det viktigste for meg var at dette ikke skulle framstå som porno eller som noe grisete.

Det gjør det heller ikke, mener han.

– Dette er ikke «dirty» på noe vis, og ikke ukomfortabelt for meg. Jeg ser på dette som kunst. Og så er jeg stolt av kroppen min, forteller han.

Jan Thomas, som i intervjuet blant annet snakker om at han har vært sammen med 17 kvinner og at han jobbet som stripper for å overleve, benytter muligheten til å skryte av Se og Hør.

BYGGER MUSKLER: Til VG forteller Jan Thomas at han i påsken har vært på en knallhard diett og at han har trent mellom tre og tre og en halv time hver dag. Til vanlig trener han mellom én og én og en halv time om dagen. Foto: Krister Sørbø

– Jeg har jobbet med denne fotografen i mange år (Espen Solli, journ. anm), og følte meg trygg og ivaretatt. Samtidig vil jeg si at kvinner i alle år har kunnet vise nakenhet, mens det for menn har vært noe tabubelagt over det.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at han selv publiserte bildet på sin Instagram.

– Jeg rakk nesten ikke tenke før jeg hadde 500 «likes». Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at bildet er smakfullt, mens noen synes det er «porno». Men det har jeg bare godt av, jeg tar imot de tilbakemeldingene som alle de andre, sier Jan Thomas til VG.

