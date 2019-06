FRIKJENT: Gérard Depardieu ble anklaget for voldtekt i fjor, men nå er saken henlagt. Foto: AFP

Voldtektssaken mot Gérard Depardieu henlegges

Etterforskningen av filmstjernen etter anklager om voldtekt er henlagt på grunn av mangel på bevis, opplyser fransk påtalemyndighet.

NTB

En ung kvinnelig skuespiller anmeldte Gérard Depardieu (70) for voldtekt i filmstjernens bolig i Paris i august i fjor. Depardieu selv har benektet anklagene.

Påtalemyndigheten i Paris opplyste tirsdag at saken henlegges fordi etterforskningen ikke har frambrakt tilstrekkelige bevis.

Da anklagene ble kjent sa 70-åringens advokat, Hervé Temime, at Depardieu var sjokkert over beskyldningene, og at de går imot alt hva han står for og respekterer.

– Jeg har hatt et langt møte med Gérard Depardieu og jeg er overbevist om at han er uskyldig, sa forsvareren til fransk radio den gang.

Publisert: 05.06.19 kl. 19:44